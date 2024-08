Katja Poensgen: «Meine Helden fuhren Superbike-WM» 27.08.2024 - 14:01 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Troy Corser und Colin Edwards waren die Helden von Katja Poensgen

Als einzige Frau, die in der 250-ccm-Weltmeisterschaft in die Punkte fuhr, schrieb Katja Poensgen Geschichte. Dabei wollte die Schwäbin eigentlich in der Superbike-WM gegen ihre Helden antreten.