Andrea Locatelli (27) hält Yamaha-Podien für möglich

Seit Beginn der Superbike-WM 2024 ist Andrea Locatelli bester Yamaha-Pilot, aber zuletzt in Portimão lieferte der Italiener seine schlechteste Saisonleistung ab. Nun hofft der WM-Fünfte auf einen Neustart in Magny-Cours.

Das Meeting in Portimão war für Andrea Locatelli ein Desaster. In keinem Rennen gelang dem 27-Jährigen ein Top-10-Finish und in zwei von drei Rennen wurde er von seinem Pata Prometeon-Teamkollegen Jonathan Rea geschlagen, der noch mit der Gewöhnung an die Yamaha R1 beschäftigt ist.

Locatelli hat diesen Tiefpunkt hinter sich gelassen und freut sich nach der vierwöchigen Pause auf das bevorstehende achte Saisonmeeting auf der Rennstrecke in Magny-Cours.



«Es ist gut, diese Woche wieder auf der Strecke zu sein», betonte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Allerdings wird der September anstrengend, weil wir drei Rennen haben. Für mich ist es aber ein guter Zeitpunkt, weil ich meine R1 mehr fahren und das Gefühl und das Selbstvertrauen hochhalten kann. Vergangenes Jahr lief es nicht so schlecht für uns – es waren nicht die besten Ergebnisse, aber in Rennen 2 war ich nahe am Podium. Wenn wir das Set-up hinbekommen können, um mein Selbstvertrauen nach Portimão zu verbessern – wieder zu einem guten Gefühl wie in Most –, dann haben wir sicherlich die Möglichkeit, gut abzuschneiden.»

Locatelli hat in der Gesamtwertung längst den Anschluss zu Kawasaki-Pilot Alex Lowes verloren – der Engländer liegt 58 Punkte vor ihm auf Rang 4 – und von hinten rückte insbesondere Ducati-Ass Danilo Petrucci bis auf acht Punkte bedrohlich nahe an den Yamaha-Piloten heran.



«Wir wissen, dass unsere Konkurrenten immer Druck machen, aber wir waren in diesem Jahr auch schon überall schneller und hatten einige Podiumsplätze», verwies Locatelli auf drei Top-3-Finishs und fünf weitere Top-5-Ergebnisse. «Wenn wir so weitermachen und einen weiteren Schritt machen können, dann können wir uns auf das nächste Podium freuen. Mal sehen, was passiert. Aber ich möchte stark starten, das bestmögliche Ergebnis erzielen und die Saison so gut wie möglich beenden!»