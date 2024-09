Sam Lowes (Marc VDS) in Magny-Cours wieder dabei

Beim Superbike-Meeting in Most Mitte Juli brach sich Marc-VDS-Pilot Sam Lowes sein linkes Schlüsselbein. Portimão musste er aussetzen, in Magny-Cours ist der Engländer wieder am Start.

Nach einer intensiven Rehabilitationsphase wird Sam Lowes beim Meeting der Superbike-WM in Magny-Cours am kommenden Wochenende wieder in der Startaufstellung stehen.

Zur Erinnerung: Im Superpole-Rennen in Most brach sich der 33-Jährige aus dem Team Marc VDS Ducati sein linkes Schlüsselbein. Obwohl er sich aller erdenklichen Therapien unterzog, musste er einsehen, dass die Zeit bis zu den Rennen in Portimão am zweiten August-Wochenende nicht ausreichte – Lowes setzte in Portugal aus, das belgische Team brachte auch keinen Ersatz.

«Ich kann es kaum erwarten, an diesem Wochenende wieder Rennen zu fahren. Ich habe sehr hart gearbeitet, um mich in die bestmögliche Form zu bringen – ich freue mich schon sehr darauf», betonte Lowes. «Ich konnte kürzlich in Misano auf meinem Trainingsbike fahren – mir geht es körperlich wieder besser, ich bin aber noch nicht zu 100 Prozent fit. Drei Rennen an einem Wochenende werden hart, aber ich habe das Gefühl, dass ich so gut wie möglich vorbereitet bin. Das Ziel ist es, mich Tag für Tag zu verbessern.»

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass der Brite das letzte Mal auf der 4,411 km langen französischen Strecke in der Supersport-WM gefahren ist. Mit drei zweiten Plätzen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 konnte er damals drei Podestplätze einfahren.