Magny-Cours ist für Honda die größte Herausforderung

Die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona sehnen sich danach, die Fortschritte mit der CBR1000RR-R in bessere Ergebnisse ummünzen zu können. Das Superbike-Meeting in Magny-Cours ist dafür aber schlecht geeignet.

Schon seit Wochen hört man aus dem Honda-Lager, dass Fortschritte mit der aktuellen Fireblade gelungen sind, jedoch sind die Top-10 weiterhin eine große Hürde. Zuletzt in Portimão gelang das nur Xavi Vierge mit Platz 7 im Superpole-Race und als Neunter im zweiten Lauf. Teamkollege Iker Lecuona kam dagegen nicht über Platz 12 (Lauf 1) hinaus.



Für das bevorstehende Rennwochenende in Magny-Cours sind die Spanier verhalten optimistisch.

«Die Pause war für mich besonders nützlich, da sich mein Arm vollständig erholen konnte, und jetzt freue ich mich darauf, wieder in Aktion zu treten», betonte Vierge. «Ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht haben, und deshalb möchten wir diesen Schwung jetzt beibehalten. Es stimmt, dass Magny-Cours keine einfache Strecke für unser Motorrad ist, aber ich mag sie sehr. Also werde ich versuchen, alles zu geben, um mindestens so gut zu starten, wie wir in Portimão abgeschlossen haben.»

«Magny-Cours ist für uns immer eine große Herausforderung, wahrscheinlich eine der schwierigsten Strecken der Saison», ergänzte Lecuona. «Allerdings haben sich in der ersten Saisonhälfte einige der Strecken, die wir als schwierig erachten, als gut erwiesen, daher ist es für uns auch ein Fragezeichen. Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet und ich habe mein Verständnis mit meinem Crew-Chef verbessert. Wir haben jetzt ein besseres gemeinsames Verständnis für das Verhalten des Bikes. Wenn wir versuchen, etwas zu ändern, um mein Gefühl zu verbessern, können wir gemeinsam fast immer die perfekten Entscheidungen treffen.»