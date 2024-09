Magny-Cours, Lauf 1: BMW-Sieg bei Sturzorgie im Regen

Die Siegesserie von BMW geht beim Superbike-Meeting in Magny-Cours weiter. Im ersten Lauf triumphierte Michael van der Mark im Regen vor Ducati-Star Alvaro Bautista. Zahlreiche Stürze, auch von Top-Piloten.

Durch den schweren Sturz von WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) sowie der nassen Bedingungen in der Superpole war die Startaufstellung für den ersten Superbike-Lauf in Magny-Cours ungewöhnlich. Erstmals seit 2018 ging Alex Lowes (Kawasaki) von der Pole-Position ins Rennen, Nicolò Bulega (Ducati) und Scott Redding (BMW) komplettierten die erste Reihe. Jonathan Rea (Yamaha) erreichte Startplatz 8, Álvaro Bautista (Ducati) sogar nur Position 17.

Bei Rennstart um 14 Uhr schien das Wetter gnädig zu sein. Der Regen hatte aufgehört und die Ideallinie trocknete zusehends ab. Manche Piloten wählten einen Slick, andere einen Intermediate-Hinterreifen. Es war klar, dass die Reifenwahl ein Faktor im Rennen sein würde.

Aber schon nach wenigen Runden begann es zu tröpfeln, dann regnete es stärker und die mit Slicks bereiften Teilnehmer waren chancenlos. Schon in der zweiten Runde stürzte Bulega, der das Rennen aufgeben musste. Nach und nach kamen alle Piloten an die Box, um sich Regenreifen montieren zu lassen.

Zahlreiche weitere Stürze sollten folgen: Die Yamaha-Piloten Andrea Locatelli, Jonathan Rea, Remy Gardner und Bradley Ray rutschten aus, dazu der um den Sieg kämpfende Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes sowie sein Teamkollege Axel Bassani. Auch Tito Rabat vom Kawasaki Puccetti-Team sowie Sam Lowes (Ducati) und die Petronas-Honda-Piloten Tarran Mackenzie und Ivo Lopes gingen zu Boden, ebenso die Bonovo BMW-Piloten Garrett Gerloff und Scott Redding. Nicht alle konnten das Rennen fortsetzen. Nur zwölf Piloten schafften es ins Ziel.

Am Ende des turbulenten Rennens triumphierte BMW-Pilot Michael van der Mark, der von Beginn an der Spitze kämpfte und fehlerfrei blieb. Als Zweiter ist Álvaro Bautista der eigentliche Gewinner, weil er als einziger der Top-3 gepunktet hat. Als Dritter stieg Ducati-Privatier Danilo Petrucci aufs Podium.

Bonovo-Pilot Redding kreuzte trotz Sturz als Vierter die Ziellinie. Andrea Iannone brachte die Go Eleven-Ducati als Fünfter nach Hause. Für Honda brachte der Regen die Positionen 6 und 7 für Iker Lecuona und Xavi Vierge ein.

Bester Yamaha-Pilot wurde Andrea Locatelli auf der achten Position. Nur Aegerter-Ersatz Alessandro Delbianco brachte eine weitere R1 ins Ziel. Rea, Gardner und auch Philipp Öttl schrieben Nuller.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Lowes und Gerloff in die erste Kurve. Rea Neunter, Bautista Zwölfter. Öttl auf 17.



Runde 1: Lowes hat um 1,2 sec die Führung übernommen, dann van der Mark, Vierge, Locatelli und Gerloff. Bulega stürzt in der Schikane. Der direkt dahinter fahrende Jonathan Rea rutscht ebenfalls aus.



Runde 2: Locatelli in 1:42,753 min vor auf Platz 2 – und stürzt wenige Kurven später. Auch Lopes rutscht ebenfalls aus.



Runde 3: Lowes 2,2 sec vor Gerloff und van der Mark. Vierge Vierter, Petrucci Fünfter. Bautista auf Platz 11.



Runde 4: Es beginnt zu regnen und die Piloten mit Slicks entscheiden sich zum Boxenstopp. Lowes verliert die Führung an Gerloff, der auf Intermediate gesetzt hat.



Runde 5: Gerloff führt um 27 sec vor Aegerter-Ersatz Delbianco, der ebenfalls auf Intermediate-Reifen gesetzt hat! Öttl auf Platz 14.



Runde 6: Der Regen wird stärker und Delbianco (2.) holt sich Regenreifen ab.



Runde 7: Das Feld hat sich sortiert. Van der Mark (2.) fährt mit Regenreifen 10 sec schneller als Gerloff, der sein Motorrad in den Kies wirft!



Runde 8: Van der Mark führt 0,6 sec vor Lowes und 6,2 sec vor Bautista.



Runde 9: Lowes hat das Kommando übernommen und führt vor van der Mark. Scott Redding stürzt in Kurve 5, kann das Rennen aber auf Platz 7 fortsetzen.



Runde 10: Van der Mark (2.) kann die Pace von Lowes nicht ganz mitgehen. Bautista sicher auf Platz 3. Bassani gestürzt.



Runde 11: Lowes gestürzt! Van der Mark führt 9,4 sec vor Bautista. Iannone still und heimlich vor auf Platz 4. Öttl ausgeschieden.



Runde 12: Van der Mark hat scheinbar Speed herausgenommen und kontrolliert sein Polster aus Bautista. Lowes hat sich als Siebter wieder eingereiht. Mackenzie gestürzt



Runde 13: Van der Mark 9,4 sec vor Bautista und 22 sec vor Petrucci. Lowes (6.) pflügt durchs Feld und kann noch Dritter werden!



Runde 14: Lowes am Hinterrad von Iannone (5.). Sturz Ray.



Runde 15: Lowes muss das Rennen aufgeben, weil die Verkleidung gefährlich flatterte.



Runde 16: Der Regen wurde weniger. Van der Mark führt fehlerfrei vor Bautista und Petrucci. Die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona auf den Plätzen 6 und 7.



Runde 17: Locatelli als bester Yamaha-Pilot auf Platz 8. Gerloff ist Zehnter.



Runde 18: Vor van der Mark vor Bautista und Petrucci. Sam Lowes (Ducati) gestürzt.



Runde 19: Redding sicher auf Platz 4, Iannone Fünfter.



Runde 20: Vierge (6.) wird am Ende eine Zeitstrafe von 6 sec aufgebrummt. Gardner zum zweiten Mal und endgültig gestürzt.



Letzte Runde: Van der Mark siegt vor Bautista und Petrucci.