Regen spülte Honda zum besten Saisonergebnis

Das Regenchaos im ersten Superbike-Lauf in Magny-Cours sorgte für das beste Honda-Ergebnis seit Langem. Der sechste Platz von Iker Lecuona ist das bisher beste Saisonergebnis der Japaner.

Honda wartet in der Superbike-WM 2024 sehnsüchtig auf ein Erfolgserlebnis, denn trotz alle Bemühungen fahren die Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge der Konkurrenz hinterher. Es brauchte ein Rennen wie der verregnete erste Lauf in Magny-Cours, damit beide Spanier in den Top-7 die Zielflagge sahen.

Auf der Strecke hatte Xavi Vierge die Nase vorn, aber weil er von seinem Team nach dem Reifenwechsel zu früh wieder auf die Rennstrecke geschickt wurde, erhielt der 27-Jährige eine Zeitstrafe von 6,5 sec und wurde als Siebter gewertet. Als Sechster der Superpole hatte Vierge schon zuvor bewiesen, dass er mit den rutschigen Bedingungen auf der französischen Piste zurechtkommt.

«Natürlich sind wir mit den Ergebnissen zufrieden, sowohl im heutigen Qualifying als auch in Rennen 1, aber die Strafe war etwas bitter», brummte der Honda-Pilot. «Ich kam als Sechster ins Ziel und war etwas überrascht, dass ich nach der Zielflagge als Siebter gewertet wurde. Dennoch müssen wir das Positive sehen – das war ein gutes Ergebnis für mich, das Team und für Honda, da beide Motorräder unter den ersten Sieben waren.»

Vierge ergänzt: «Das Qualifying war großartig. Ich hatte mich bei nassen Bedingungen schon lange nicht mehr so wohlgefühlt, und so war es wirklich positiv, dass ich meine Rundenzeit in der letzten Runde verbessern konnte, selbst als der Regen stärker wurde. So konnte ich aus der zweiten Reihe starten. Angesichts der feuchten Strecke entschieden wir uns für Slicks und ein fast komplett trockenes Set-up. Das erwies sich als die richtige Entscheidung, denn ich konnte mich in den ersten Runden auf den vierten Platz vorarbeiten und einen kleinen Vorsprung auf die nachfolgenden Fahrer aufbauen. Doch dann setzte der Regen ein, und einer nach dem anderen wechselte an die Box, um auf Regenreifen zu wechseln. Zurück auf der Strecke war das Gefühl nicht mehr dasselbe wie am Morgen, also habe ich mich darauf konzentriert, die Situation zu meistern, auf dem Motorrad zu bleiben und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Iker Lecuona hatte das Handicap, nur als 19. in den ersten Lauf zu starten. «Ich hatte große Probleme. Ich fühlte mich nicht sicher auf dem Motorrad und war so langsam, dass ich nicht einmal eine gültige Qualifikationszeit erreichte. Wir wissen aber, warum», schilderte Lecuona. «Für Rennen 1 war der Belag noch feucht. Als jedoch kurz nach dem Start des Rennens der Regen einsetzte, kam ich an die Box, weil es mit Intermediate zu riskant war. Mit Regenreifen fühlte ich mich viel besser und war auch viel schneller als im Qualifying – sogar mit einem fast trockenen Set-up. Gegen Ende des Rennens hatte ich ein paar schwierige Momente, aber ich konnte es zu Ende fahren. Kein schlechtes Comeback also, von Platz 19 auf Platz 6.»