Scott Redding (BMW): Aquaplaning im sechsten Gang

Lediglich 12 von 22 Fahrern sahen im ersten Rennen der Superbike-WM in Magny-Cours die Zielflagge, Scott Redding aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action wurde trotz Sturz Vierter.

Auf nasser Strecke zeigte Scot Redding am Samstag starke Leistungen: In der Superpole qualifizierte sich der Engländer für den dritten Startplatz, im ersten Hauptrennen kam er als Vierter ins Ziel.



Bei teilweise starkem Regen ging es drunter und drüber, lediglich 12 der 22 Fahrer sahen die Zielflagge. Redding wurde hinter BMW-Kollege Michael van der Mark und dem Ducati-Duo Alvaro Bautista und Danilo Petrucci Vierter, obwohl er in der neunten Runde gestürzt war.

«Stürzen und trotzdem auf Platz 4 zu landen – das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich das hatte», erzählte Redding. «In Misano in der MotoGP bin ich gestürzt und sogar auf dem Podium gelandet. In meiner Wahrnehmung bin ich auch nicht gestürzt, sondern habe den Zuschauern einen 360 gezeigt. Deegan macht im Motocross ähnliche Dinge und fährt anschließend weiter. Dann kann ich es auf dem Superbike auch. Ich bin groß genug, um das Motorrad aufheben zu können. Dieses Rennen war verrückt. Wir haben darüber diskutiert, ob wir mit Slicks oder Intermediates starten sollen, ob es regnen würde oder nicht. Ich war entschlossen, mit Slicks zu starten. Ich hatte einen recht guten Start und nahm mir Zeit, um ins Rennen zu kommen. Dann fing es an zu regnen, und ich sah Danilo Petrucci vor mir, und wir beide sind überall gerutscht. Ich habe überlegt, ob wir auf Regenreifen wechseln sollten, aber es hätte auch nur ein kurzer Schauer sein können. Dann haben wir die Reifen gewechselt, und ich fühlte mich ziemlich gut.»

«Bei solchen Bedingungen ist das Rennen lang, und es ist viel passiert», ergänzte der Bonovo-Pilot. «Ich habe mich am Ende auf Platz 4 eingenistet und wollte keinen weiteren Sturz riskieren. Ich glaube, es wäre ein Podium möglich gewesen, aber bei solchen Bedingungen können Stürze passieren. Ich bin also zufrieden mit Position 4. BMW hat großartige Arbeit geleistet, Glückwunsch an Mickey zu seinem Sieg, er hat einen super Job gemacht.»

Die Bedingungen waren grenzwertig, so viel Wasser war auf dem Circuit de Nevers. «Ich hatte ständig Aquaplaning», hielt Scott fest. «Wenn du auf der Gegengerade in Schräglage im sechsten Gang ankommst und da so viel Wasser ist, dann hast du Aquaplaning – und siehst es vorher nicht. Das war interessant. Andere Fahrer würden es wohl anders bezeichnen, aber für mich war es interessant. Wenn ich hinter einem anderen hergefahren bin, dann war die Sicht null. Und wenn ich durch Kurve 14 fuhr, dann hoffte ich intensiv, dass nichts passiert. Wenn du in Schräglage Aquaplaning bekommst, dann war es das. Das Supersport-Rennen haben sie wegen der Bedingungen verschoben. Wäre unser Rennen mit diesem Regen zwei Runden länger gegangen, dann hätten sie es abbrechen müssen. Dann wäre es zu gefährlich geworden. Vor dem Fernseher sieht man das nicht so, wie wir es sehen. Ich hätte auch meine Hand heben können, um den Abbruch zu signalisieren, aber das ist nicht mein Ding. Ich ziehe es lieber durch und sehe die Zielflagge.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli und Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani und Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alessandro Delbianco © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rinaldi und Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark gewinnt das Rennen © Gold & Goose Van der Mark und Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Van der Mark, Petrucci © Gold & Goose Sieger Michael van der Mark Zurück Weiter