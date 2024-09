SBK-Sturzorgie in Lauf 1: Rea und Bulega verletzt 07.09.2024 - 16:12 Von Kay Hettich

© WorldSBK Nicolo Bulega und Jonathan Rea waren die ersten Opfer der Bedingungen im ersten Lauf

Der erste Superbike-Lauf in Magny-Cours endete mit dem Sieg von Michael vd Mark (BMW) und mit zahlreichen Stürzen. Ob Nicolò Bulega (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) am Sonntag antreten können, steht in den Sternen.