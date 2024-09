Magny-Cours, Sprint: Bulega gewinnt – Bautista stürzt

Im Superpole-Race der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours rang Nicolò Bulega (Ducati) den starken Alex Lowes (Kawasaki) nieder. Kein BMW-Pilot auf dem Podium. Álvaro Bautista stürzte.

Nach dem Ausfall von Toprak Razgatlioglu (BMW) am Freitag fällt für den Rennsonntag in Magny-Cours auch Jonathan Rea (Yamaha) aus. Der Nordire verletzte sich nach seinem Sturz im ersten Lauf an der rechten Hand.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden fand bei Sonnenschein und auf einer stellenweise noch feuchten Piste statt. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein; die weiteren Positionen entsprechen der Superpole.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach wiederum der Superpole. Aus der ersten Reihe startete Pole-Setter Alex Lowes (Kawasaki), daneben Nicolò Bulega (Ducati) und Scott Redding (BMW).

Lowes gewann den Start, doch noch in Runde 1 übernahm Bulega die Führung. Zu Beginn mischte auch Lauf-1-Sieger Michael van der Mark im Kampf um den Sieg mit, nach wenigen Runden setzten sich aber der Ducati- und Kawasaki-Pilot an der Spitze ab.

In den letzten Runden versuchte der Kawasaki-Pilot mehrfach vergeblich, den schnellen Superbike-Rookie zu überholen. Bulega gewinnt am Ende denkbar knapp mit nur 0,1 sec Vorsprung auf den Engländer.

Um den letzten Platz auf dem Podium entbrannte ein spannender Kampf, in dem sich Danilo Petrucci (Ducati) durchsetzte. Der Italiener hatte den Sturz von Andrea Locatelli (Yamaha) verursacht, erhielt dafür aber keine Strafe.

Die beste BMW brachte Redding auf Platz 4 ins Ziel. Mit Garrett Gerloff (6.) und van der Mark (8.) – der am Ende offenbar technische Probleme hatte – platzierten sich alle BMW-Piloten in den Top-9.

Überraschend stark die Honda-Piloten auf den Plätzen 5 und 7. Vor allem Xavi Vierge (5.) mischte von Beginn an vorn mit und nahm zeitweise sogar eine Podiumsplatzierung ins Visier.

Yamaha erlebte ein Desaster. Neben dem Ausfall von Rea und dem Sturz von Locatelli ist ein neunter Platz von GRT-Pilot Remy Gardner die beste Ausbeute.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) schied bereits in der ersten Runde durch Sturz aus. Der Spanier schien ohne gravierende Verletzungen davongekommen zu sein, begab sich aber zum Check ins Medical-Center.

So lief das Rennen:

Start: Lowes vor Bulega und Gerloff in die erste Kurve. Dann van der Mark, Vierge und Redding.



Runde 1: Bulega kommt als Führender aus der ersten Runde, dann Lowes und van der Mark. Bautista gestürzt – der Spanier bleibt benommen im Kiesbett liegen, berappelt sich dann aber wieder. Öttl auf 16.



Runde 2: Bulega vorn. Lowes und van der Mark wechseln sich auf Platz 2 mehrfach ab. Schnellste Runde Lecuona (10.) in 1:37,844 min.



Runde 3: Bulega, Lowes und van der Mark innerhalb 0,5 sec. Vierge (4.) kämpft wie selbstverständlich in den Top-4. Lecuona (9.) in 1:37,423 min wieder der Schnellste.



Runde 4: Bulega verschafft sich in 1:37,019 min ein wenig Luft. Locatelli (5.) bester Yamaha-Pilot.



Runde 5: Lowes (2.) schließt in 1:36,873 min zu Bulega auf. Van der Mark (3.) unter Druck von Locatelli! Locatelli stürzt nach Kontakt mit Petrucci.



Runde 6: Die Top-10 innerhalb nur 4,6 sec. Öttl auf 14.



Runde 7: Petrucci attackiert Vierge, aber der Honda-Pilot kontert. Die Gunst der Stunde nutzt Redding und überholt beide – Platz 4 für den Engländer.



Runde 8: Bulega und Lowes um 2,5 sec vorn. Um Platz 3 kämpfen van der Mark, Petrucci, Redding, Vierge, Lecuona und Gerloff. Öttl weiter auf 14.



Runde 9: Lowes attackiert Bulega, kann aber die Linie nicht halten. Van der Mark fällt zurück auf Platz 7.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Lowes und Petrucci.