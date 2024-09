Wie BMW-Star Toprak Razgatlioglu sein Comeback plant

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu muss die Rennen in Magny-Cours nach seinem furchteinflößenden Sturz am Freitag als Zuschauer verfolgen. «Meine Genesung ist jetzt das Wichtigste», sagt der BMW-Star.

Toprak Razgatlioglu war bei seinem Sturz zu Beginn des zweiten freien Trainings am Freitagnachmittag in eine Mauer gekracht, erlitt aber wie durch ein Wunder weder Knochenbrüche noch andere lebensgefährliche Verletzungen. Der WM-Führende wurde zur Sicherheit mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Moulins geflogen, wo eine leichte traumatische Lungenembolie sowie diverse Prellungen festgestellt wurden.

Zum ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag war Toprak bereits wieder in Magny-Cours an der Rennstrecke und verfolgte aus der Box seines ROKiT-Teams, wie Teamkollege Michael van der Mark in einem grenzwertigen Regenrennen zum Sieg stürmte.

«Michael hat unglaubliche Arbeit geleistet», lobte Razgatlioglu. «Er ist bei nassen Bedingungen immer stark, und das hat er wieder gezeigt. Es war eine fantastische Fahrt. Er ist kein Risiko eingegangen, sondern ist ruhig gefahren und hat schließlich den verdienten Sieg errungen. Es ist schade, dass ich nach meinem Sturz nicht an den Rennen teilnehmen kann, aber meine Genesung ist jetzt das Wichtigste. Darauf konzentriere ich mich.»

In knapp zwei Wochen geht es mit der Premiere auf der neuen WM-Strecke in Cremona in Norditalien weiter. Toprak schließt nicht aus, dass er bereits dann wieder dabei ist. «Ich hoffe es», sagte er in Frankreich. «Wir werden einige Kontrollen durchführen, aber ich glaube, es sollte in Ordnung sein. Wir werden sehen. Ich möchte mich bei allen medizinischen Helfern an der Strecke und im Krankenhaus von Moulins bedanken. Wir sehen uns bald wieder auf der Strecke!»

Razgatlioglu hatte nach 13 Siegen in Folge vor den Rennen in Magny-Cours 92 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati). Weil der Italiener im ersten Rennen stürzte, hat sich daran am Samstag nichts geändert.