Magny-Cours: Neuer Zeitplan – was am Sonntag passiert

Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Magny-Cours

Durch das Regenchaos bei der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours am Samstag wurde der Zeitplan für den Rennsonntag angepasst.

Am Samstagnachmittag regnete es in Magny-Cours so heftig, dass das erste Rennen der Supersport-WM auf den Sonntag verschoben wurde. Für die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft entfällt deshalb das Warm-up, dafür wird um 9:45 Uhr ein auf zwölf Runden reduziertes Rennen ausgefahren. Der Rest des Tages bleibt wie gehabt.

Glück für Superbike-Fans: ServusTV On beginnt mit der Übertragung um 9:35 Uhr. Das App des kostenlosen Streamingdienstes, der den deutschen Zuschauern erhalten bleibt, lässt sich auf jeden modernen Fernseher installieren, sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tabletts und Smartphones angesehen werden.

In Österreich zeigt der Privatsender die Hauptrennen der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft in Magny-Cours im linearen TV – wie mehrfach erwähnt aber nicht in Deutschland.

Eurosport bot Superbike-Fans aus Deutschland auf seinen beiden Sendern schon seit einigen Jahren nur noch ein rudimentäres Programm, dennoch ist der zu Discovery gehörende Sportsender die einzige Alternative im traditionellen TV-Empfang über Kabel und Satellit. Aus Frankreich erfolgt jedoch keine Live-Übertragung, dafür aber zahlreiche Wiederholungen – auch auf dem kostenlosen Kanal Eurosport 1.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Videopass-Stream und englischem Kommentar. Mit dem Abonnement für die restliche Saison für 34,99 Euro erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2024 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2025. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.