Trotz Platz 3: Nicolò Bulega hadert mit Cremona

Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega weiß um die Chance, die sich ihm beim Superbike-Meeting in Cremona bietet. Begeistert ist der erste Verfolger von WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) vom ersten Trainingstag jedoch nicht.

Weil Toprak Razgatlioglu seit seinem Sturz im freien Training in Magny-Cours außer Gefecht ist, reduzierte sich der Vorsprung des BMW-Piloten in der Gesamtwertung in Frankreich auf den WM-Zweiten Nicolò Bulega von 92 auf 55 Punkte. Erwischt der Italiener bei seinem Heimrennen auf dem Cremona Circuit ein perfektes Wochenende, könnte der Superbike-Rookie sogar die WM-Führung übernehmen – 62 Punkte sind maximal zu gewinnen. In jedem Fall kann der aktuelle Supersport-Weltmeister seinen Rückstand signifikant reduzieren.

Beim zweitägigen Test am 23./24. Mai deutete sich jedoch bereits an, dass Bulega kein Freund der nur 3768 Meter langen Rennstrecke ist. Damals büßte der Ducati-Werkspilot fast 0,4 sec auf die Testbestzeit von Yamaha-Pilot Remy Gardner ein.

Den ersten Trainingstag beendete der 24-Jährige aber als Dritter und mit nur 0,151 sec Rückstand auf die Bestzeit von Kawasaki-Pilot Alex Lowes. Zufrieden war Bulega damit trotzdem nicht.

«Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem Verlauf des Tages zufrieden bin – ich hatte große Mühe, ein gutes Gefühl zu finden», ätzte Bulega. «Ich probierte verschiedene Reifen, spürte aber keinen großen Unterschied. Generell hatte ich nicht das beste Gefühl und konnte nicht wie sonst pushen. Auf dieser Strecke ist das Überholen nicht so einfach. Es ist sehr eng und mit unseren Bikes darf man keinen Fehler machen, sonst schafft man nicht die nächste Kurve. Motorräder mit so viel Leistung benötigen mehr Platz. Ich muss meinen Fahrstil an diese Strecke anpassen, aber ich bin sicher, dass wir am Samstag einen großen Schritt nach vorn machen können.»