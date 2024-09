Offiziell: Motocorsa Ducati 2025 mit Ryan Vickers

Das Team Motocorsa Ducati hat mit dem Engländer Ryan Vickers einen mehrjährigen Vertrag für die Superbike-WM unterschrieben. Teamchef Lorenzo Mauri sieht viel Potenzial in dem 25-Jährigen.

Als SPEEDWEEK.com davon berichtete, dass sich das Team Motocorsa Ducati mit Ryan Vickers vertraglich geeinigt hat, war dies selbst für aufmerksame Beobachter der Szene eine Überraschung. Denn in der Britischen Superbike-Meisterschaft hat sich der 25-Jährige erst seit 2023 in den Top-10 etabliert und ist kein Siegfahrer. Aktuell liegt er auf dem sechsten Gesamtrang.

Teamchef Lorenzo Mauri verlautbarte die Verpflichtung von Vickers am Samstagmittag und betonte in seiner kleinen Ansprache, welch großes Potenzial er in dem Engländer sieht. Sie haben sich auf die Zusammenarbeit 2025 und 2026 geeinigt, mit Option für ein drittes Jahr. Vickers wird seinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlegen, nahe beim Team wohnen und auch dort trainieren.



Premiere auf der Ducati Panigale V4R hat Ryan beim ersten Wintertest am 26./27. Oktober in Jerez, denn sein BSB-Vertrag mit Yamaha läuft noch bis zum 13. Oktober.



Motocorsa Ducati hat sich über die Jahre den Ruf als eines der besten Privatteams in der Superbike-WM erarbeitet. Von 2021 bis 2023 fuhr Axel Bassani für die Truppe, eroberte in dieser Zeit sechs Podestplätze sowie die WM-Ränge 9, 7 und 6. Der heutige Kawasaki-Werksfahrer war ein ähnlicher Noname wie Vickers, als er zum Team stieß.



2024 steht bei Motocorsa der ehemalige Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi (5 Siege, 23 Podestplätze) unter Vertrag, doch es herrscht keine Harmonie und der Italiener schaffte erst vier einstellige Ergebnisse.