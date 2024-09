Alvaro Bautista wie ein Punker – Tochter ist schuld

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista gilt für die Rennen der Superbike-WM im MotorLand Aragon als Favorit. Wie er seine fünfmonatige Durststrecke beenden will und was hinter der neuen Frisur steckt.

Am 21. April 2024 gewann Alvaro Bautista zum letzten Mal ein Rennen in der Superbike-WM, damals triumphierte er im Sprint in Assen. Der letzte Sieg in einem Hauptrennen gelang dem dreifachen Champion am 24. März in Barcelona.



Die Strecke im MotorLand Aragon liegt Bautista besonders, dort konnte er mit der schnellen Ducati Panigale V4R bereist siebenmal gewinnen.

Für sein Heimrennen hat er sich besonders rausgeputzt und trägt seinen Irokesen in Lila. «Die Lieblingsfarben meiner Tochter sind Blau und Pink, also färbte ich die Haare lila», erklärte der 39-Jährige.



Damit farblich alles zusammenpasst, hat Alvaro für Aragon noch mehr Hingucker. «Für den Helm und die Handschuhe musste ich nichts bezahlen, für die Haare 100 Euro.»



Ein Journalist warf ein, dass er ihm diese Frisur für 50 Euro verpasst hätte. «Das Ergebnis wäre nicht dasselbe», grinste der 61-fache Laufsieger. «Wahrscheinlich würden mir die Haare ausfallen, wenn ich den Helm abnehme.»

Zurück zum zweitwichtigsten Thema des Tages, dem Sport. Bautista beendete den Freitag auf Platz 4, eine Viertelsekunde hinter dem Schnellsten, Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff.

Alvaro hatte einen kleinen Ausrutscher, «davon abgesehen bin ich glücklich», hielt er fest. «Ich fühle mich viel besser als in Cremona, auch wenn meine Rippe noch nicht bei 100 Prozent ist. Die Schmerzen sind weniger, ich kann mich wieder mehr aufs Fahren konzentrieren. Meine Pace fiel mir leicht und ich konnte Vertrauen aufbauen.»

Bautista schob die Favoritenrolle von sich und rückte stattdessen Toprak, seinen Aruba-Teamkollegen Nicolo Bulega und Gerloff in den Fokus.

Den Speed für Siege hat Bautista seit den Rennen in Portimao Anfang August, wegen seiner schlechten Leistungen im Qualifying musste er sich aber stets durchs halbe Feld kämpfen und durchleidet deshalb seit fünf Monaten eine Durststrecke. «Die Superpole ist dieses Jahr sehr wichtig, viele Fahrer vorne liegen eng beisammen», erklärte der Ducati-Star. «Bereits eine Zehntelsekunde kann entscheiden, ob du eine Reihe weiter vorne oder hinten stehst. Das Zusatzgewicht an meinem Motorrad hilft mir nicht. Wenn du von hinten kommst, musst du mehr Einsatz zeigen, beanspruchst die Reifen mehr und alles wird schwieriger.»

Würde es Alvaro helfen, wenn er sich im Qualifying von seinem Teamkollegen ziehen lässt, wie es zum Beispiel Razgatlioglu regelmäßig mit van der Mark macht? «Darüber haben wir noch nie gesprochen», versicherte der Mann mit der Startnummer 1. «Ich fahre meine Zeiten allein. Letztes Jahr hat mich Michael Rinaldi manchmal gefragt, ob er mich als Zug benützen darf und das war okay für mich. Ich habe meinen Teamkollegen das aber noch nie gefragt, auch wenn es besser wäre, eine Referenz zu haben. Ich lege es aber nicht darauf an und versuche selbst mein Bestes.»