Danilo Petrucci (Ducati) unter genauer Beobachtung

Nach seinem Heimrennen in Cremona steht Danilo Petrucci beim Meeting in Aragon mehr im Fokus. Der Barni-Ducati-Pilot über seinen ersten Trainingstag als Superbike-Dreifachsieger.

Seit Cremona befindet sich Danilo Petrucci in dem kleinen elitären Kreis der Superbike-Piloten, die an einem Rennwochenende drei Rennen gewinnen konnten. Geschafft haben das bisher nur die Weltmeister Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu und Álvaro Bautista – Petrucci ist aber der Einzige, dem dieses Kunststück als Kundenpilot gelang.

Mit dem neuen Selbstvertrauen als Superbike-Sieger tritt der 33-Jährige an diesem Wochenende in Aragon an. Den ersten Trainingstag beendete der Barni-Ducati-Pilot mit nur 0,251 sec Rückstand als Fünfter. «Wenn man einen Sieg eingefahren hat, möchte man mehr davon», sagte der Italiener in kleiner Journalistenrunde. «Auch wenn wir in Cremona offenbar einen Vorteil hatten, geht es hier eng zu. Natürlich hat sich die Erwartung an uns geändert und wir haben mehr Druck. Wir machen hier aber unseren normalen Job und lassen uns davon nicht beeinflussen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Wochenende wie in Cremona wiederholen können. Nicolò und Álvaro sind hier sehr schnell, außerdem ist Toprak zurück. Es gibt einige schnelle Fahrer, definitiv möchten wir aber um Podestplätze kämpfen.»

Das MotorLand Aragon ist Petrucci eigentlich gut vertraut, mit der Neuasphaltierung hat sich das geändert. «Heute ging es darum, den neuen Asphalt zu verstehen – er hat so viel Grip, dass man glaubt auf einer anderen Strecke zu fahren. Weil wir den Aragon-Test nicht mitgemacht haben, war die Situation im ersten Training für uns ziemlich ungewohnt. Wir mussten, erstmals seit einigen Rennen, unser Set-up umfangreicher ändern», schilderte der WM-Fünfte. «Aber ich fühle mich gut damit und bin zuversichtlich, denn am Nachmittag habe ich nur einen Reifensatz verwendet und fuhr meine beste Zeit in Runde 18. Selbst ganz am Ende, in Runde 23, fuhr ich noch Rundenzeiten um 1:49,3 min – das ist immer noch sehr schnell!»

Am Samstag gibt es für Petrucci und sein Team noch einiges zu tun. «Wir haben hier zu viel Traktion», betonte der Ducati-Privatier. «Mit jeder Runde lässt der Grip etwas nach und das Bike performt besser. Wir müssen jetzt noch herausfinden, wie wir diesen zusätzlichen Grip zu Beginn besser nutzen können – im Moment ist unser Bike nicht gut ausbalanciert.»