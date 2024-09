Gerloff (3./BMW): Toprak geholfen, Bautista besiegt

Mit einem dritten Platz begann das Superbike-Meeting in Aragon für Garrett Gerloff so gut wie kein anderes in diesem Jahr. Der Bonovo BMW-Pilot rang im ersten Lauf sogar Ducati-Star Alvaro Bautista nieder.

Garrett Gerloff fuhr am Samstag in Aragon ein bemerkenswertes Rennen. Nach der ersten Runde auf der achten Position blieb der Texaner bis Rennmitte in Sichtweite zu den Führenden und schnappte sich in der neunten Runde zuerst Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und anschließend WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) – und lag plötzlich an zweiter Stelle und am Hinterrad des späteren Siegers Andrea Iannone (Ducati).



«In den ersten Runden haben es alle langsam angehen lassen, um die Reifen zu schonen. Ich habe das erst gar nicht so realisiert, aber direkt vor mir waren sechs Fahrer und hinter auch zwei oder drei – wir waren also ein Zug von etwa zehn Piloten», schilderte Gerloff im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mein Gefühl war gut und ich habe mich ganz behutsam nach vorn gearbeitet. Dann war ich Zweiter und ich konnte es gar nicht abwarten, Andrea zu überholen. Aber die beiden hatten am Ende eine wirklich starke Pace.»

Während Gerloff seinem Markenkollegen Razgatlioglu wenig Gegenwehr leistete, biss sich der Ducati-Star am Bonovo-Piloten bis zur Ziellinie die Zähne aus. Als Dritter feierte Gerloff sein zweites Podium in diesem Jahr. Erstmals brauste der 29-Jährige im zweiten Lauf in Magny-Cours aufs Podest, auch dort auf Platz 3.



«Es ging zwischen uns um Platz 3 und das in der letzten Runde. Ich bin ein BMW-Pilot, er fährt für Ducati», schmunzelte Gerloff. «Als mich Álvaro in der letzten Runde überholt hat, dachte ich, das kommt gar nicht infrage, dass ich ein weiteres Podium aufgebe. Also habe ich alles gegeben.»

Auf der Ziellinie lagen zwischen Razgatlioglu, Gerloff und Bautista lediglich 0,3 sec. Das letzte Mal, als Gerloff und Razgatlioglu so eng beisammen fuhren, war im zweiten Lauf in Assen 2022. Damals rammte der Texaner seinen damaligen Yamaha-Kollegen vom Motorrad und fiel anschließend in eine tiefe Vertrauenskrise. Ging ihm das in der letzten Kurve durch den Kopf, als zwischen den beiden BMW-Piloten und Bautista um die Podestplätze ging?



«Daran habe ich nicht gedacht. Ich sah nur, dass Topraks Vorderreifen zerstört war und er eine weite Linie fuhr. Gleichzeitig wusste ich, dass hinter mir Álvaro lauert. Also musste ich möglichst viel Kurvenspeed mitnehmen, um nicht von ihm auf der Geraden überholt zu werden», erklärte der US-Amerikaner. «Ich wollte versuchen, Toprak so gut ich konnte zu helfen, aber gleichzeitig wollte ich auch weiter nach vorn kommen. Aber ich hatte nicht vor, ihn zu überholen, ich wollte nur sicherstellen, dass ich Álvaro hinter mir halten kann.»