Aragon, Lauf 1: Sensationssieg von Andrea Iannone

Nach Danilo Petrucci in Cremona wurde auch der erste Superbike-Lauf in Aragon von einem Ducati-Privatier gewonnen – dieses Mal von Andrea Iannone. Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff sorgten für BMW-Podestplätze.

Das Feld der Superbike-WM 2024 in Aragon ist weiterhin nicht komplett. Zwar sind die Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Jonathan Rea (Yamaha) wieder zurück, doch Dominique Aegerter wird nach seinem Unfall mit dem Mountainbike erneut von Marvin Fritz (Yamaha) ersetzt, zudem erhielt Adam Norrodin nach dem FP1 Startverbot – der Petronas-Honda-Pilot leidet an einer Knöchelverletzung.

In der Superpole dominierte Ducati auf den vorderen vier Positionen. Angeführt wird das Quartett vom WM-Zweiten Nicolò Bulega. Daneben in Reihe 1 Kundenpilot Andrea Iannone und Weltmeister Alvaro Bautista. Razgatlioglu hatte sich Startplatz 5 gesichert. Würden die Top-5 in dieser Reihenfolge auch ins Ziel kommen, müsste der BMW-Star die WM-Führung an Bulega abgeben!

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 14 Uhr sonnig und mit 22 Grad Celsius sehr angenehm. Der erste Start wurde noch in der ersten Runde abgebrochen. Denn die Ducati von Sam Lowes zog eine Rauchfahne hinter sich her und verlor offenbar Öl. In Kurve 5 stürzt der Engländer. Nach Kontrolle und Reinigung der Strecke erfolgte der Restart über 17 Runden und ohne den Marc VDS-Piloten.

Beim zweiten Versuch ging alles glatt – aber nicht für Bulega. Noch auf der Aufwärmrunde stellte der Italiener sein Motorrad mit einem Defekt ab. Den Start gewann Iannone, der das Rennen auch die meiste Zeit anführte. Am Hinterrad des Go Eleven-Piloten Razgatlioglu, Petrucci, Bautista und später auch noch Gerloff.

Einzig Petrucci konnte seinen Landsmann für einen Moment von der Spitze verdrängen, Razgatlioglu scheiterte bei seinen zwei Versuchen daran. Bis zur letzten Runde kämpften die Top-5 verbissen um ihre Position auf der Rennstrecke. In den letzten vier Runden setzte sich Iannone endgültig durch und setzte sich mit einer Serie schnellster Rennrunden von seinen Verfolgern ab. Die Ziellinie kreuzte der frühere MotoGP-Pilot mit 0,8 sec Vorsprung auf Razgatlioglu und Gerloff – doch die Auslaufrunde schaffte er aus Sprintmangel nicht mehr und kam auf dem Sozius eines Rollers ins Parc fermé.

Bemerkenswert: Gerloff hielt in den letzten zwei Runden Ducati-Star Alvaro Bautista in Schach, der nach einem Dreifachsieg im vergangenen Jahr als Vierter das Podium verpasste.

Als Sechster brachte Honda-Pilot Iker Lecuona das beste japanische Motorrad ins Ziel. Platz 7 gab es für Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes. Zehnter wurde Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der zu Rennbeginn vorn mitfuhr, dann aber weit zurückfiel.

Jonathan Rea ging in seinem ersten Rennen nach seinem Sturz in Magny-Cours offenbar die Kraft aus, als er im letzten Renndrittel vier Positionen einbüßte und nur 14. wurde.

Das interne Duell der Deutschen entschied Philipp Öttl (Yamaha) als 17. für sich. Marvin Fritz musste in das Rennen wegen eines neuen Motors von ganz hinten starten und zudem zwei Long-Lap absolvieren. Kurz vor Ende gab der Yamaha-Pilot das Rennen auf.

So lief das Rennen:

Start: Iannone vor Petrucci und Locatelli in die erste Kurve. Dann Lowes und Razgatlioglu. Öttl auf 17.



Runde 1: Das Feld ist dicht zusammen. Vorn Iannone unter Druck von Petrucci und Razgatlioglu. Dann Lowes, Locatelli und Bautista. Öttl auf 18, Fritz 20.



Runde 2: Iannone vor Razgatlioglu und Petrucci. Schnellste Runde Bassani in 1:49,798 min auf Platz 11. Die Top-12 innerhalb 2 sec.



Runde 3: Die Top-5 innerhalb einer Sekunde. Vierge auf Platz 8.Locatelli fällt auf Platz 16 zurück. Bester Yamaha-Pilot ist Rea auf Platz 10.



Runde 4: Vorn Iannone, Razgatlioglu, Petrucci, Lowes, Bautista und van der Mark. Gerloff (7.) in 1:49,510 min der schnellste Mann.



Runde 5: Iannone und Razgatlioglu mit kleinem Vorsprung auf Petrucci, Bautista und Lowes. Vierge Achter, Rea Zehnter. Öttl und Fritz unverändert auf 18 und 20.



Runde 6: Erster Angriff von Razgatlioglu gegen Iannone, der aber kontern kann. Fritz gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 7: Petrucci (3.) wehrt sich gegen Bautista, dafür schlüpft Lowes innen beim Spanier durch. Gerloff vorbei an van der Mark auf Platz 6.



Runde 8: Petrucci innerhalb einer Runde von Platz 3 in Führung. Hinter dem Barni-Piloten Iannone und Razgatlioglu. Gerloff hat sich Platz 5 von Lowes geschnappt. Bautista nach Fehler nur noch Sechster.



Runde 9: Iannone wieder vorn, dann Petrucci und Gerloff, der von einem Toprak-Fehler profitierte. Gerloff in 1:49,264 min wieder mit der schnellsten Runde.



Runde 10: Petrucci wird im Positionskampf auf Platz 5 durchgereicht. Vorn Iannone, Gerloff und Razgatlioglu. Lecuona auf Platz 8. Die Top-10 innerhalb 3 sec!



Runde 11: Iannone, Gerloff und Razgatlioglu 0,7 sec vor Bautista und 1,5 sec vor Petrucci. Lowes Sechster, Lecuona Siebter und Rea Zehnter. Petrucci legt eine 1:49,180 min nach.



Runde 12: Razgatlioglu vorbei an Gerloff auf Platz 2. Bautista (4.) holt 0,5 sec auf die Top-3 auf. Lowes auf Platz 7 hinter Lecuona (6.) zurückgefallen.



Runde 13: Bautista in 1:49,152 min mit der schnellsten Runde. Rea (10.) unter Druck von Redding.



Runde 14: Die Top-4 innerhalb 0,8 sec. Petrucci (5.) muss eine kleine Lücke schließen. Rea hinter Locatelli, Redding und Bassani auf Platz 13 zurückgefallen.



Runde 15: Iannone in 1:49,094 min der schnellste Mann und 0,7 sec vor Razgatlioglu und Gerloff. Rea (14.) verliert eine weitere Position an Rinaldi.



Runde 16: Iannone fährt in 1:49,040 min seinem ersten SBK-Sieg entgegen. Zwischen Razgatlioglu, Gerloff und Bautista entscheidet sich das Podium.



Letzte Runde: Iannone siegt, Razgatlioglu wird Zweiter. Gerloff und Bautista überholen sich mehrfach, aber der Texaner holt sich Platz 3. Lecuona 6., Lowes 7., Locatelli 10.