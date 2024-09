Vier Wochen Ruhe: Johnny Rea pfeift auf Rat der Ärzte 28.09.2024 - 12:31 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Johnny Rea lässt den rechten Handschuh lieber an © Gold & Goose «Ginge es nach meinen Ärzten, wäre ich nicht in Aragon», sagt Johnny Rea Zurück Weiter

Am 7. September hat sich Jonathan Rea bei seinem Sturz in Magny-Cours schwere Verletzungen am rechten Daumen zugezogen. Ginge es nach seinen Ärzten, wäre er bei der Superbike-WM in Aragon nicht dabei.