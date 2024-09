Aragon, Superpole: Ducati dominiert, Toprak Fünfter

Mit vier V4R auf den ersten vier Positionen war die Superpole der Superbike-WM in Aragon eine klare Angelegenheit für Ducati. Ganz vorn Werkspilot Nicolò Bulega. BMW-Star Toprak Razgatlioglu erreichte Startplatz 5.

Am Samstag werden in Aragon kühlere Temperaturen erwartet, zu Beginn der Superpole der Superbike-Kategorie um 11 Uhr zeigte das Thermometer 18 Grad Celsius, aber die Sonne schien und wärmte den Asphalt auf 22 Grad auf.

Im dritten Training fuhr Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista in 1:48,332 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. In der Superpole werden Rundenzeiten im Bereich von 1:47 min erwartet. Es handelt sich dabei um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Einheitsreifenlieferant Pirelli stellt wegen des neuen Asphalts keinen SCQ-Qualifyer zur Verfügung, sondern den weichen Rennreifen SCX.

Zur Info: Der Pole-Rekord stammt aus dem vergangenen Jahr durch Jonathan Rea (mit Kawasaki) in 1:47,973 min.

Nach der ersten fliegenden Runde führte Ducati-Privatier Andrea Iannone in 1:48,2068 min die Zeitenliste an, gefolgt von den Werkspiloten Alvaro Bautista und Nicolò Bulega. Mit Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha) und Iker Lecuona (Honda) nahmen japanische Motorräder die vorläufige zweite Reihe ein. BMW-Star Toprak Razgatlioglu reihte sich mit 0,2 sec Rückstand auf Platz 7 ein. Die meisten Piloten fuhren nur eine fliegende Runde, die anderen steuerten nach zwei Runden die Boxengasse an, um sich auf den zweiten Versuch vorzubereiten.

Bei noch sechs Minuten fuhren die ersten Piloten zurück auf die Piste. Durch die mit 5077 Meter vergleichbare lange Piste waren so maximal drei schnelle Runden möglich.

Den Anfang machte Bulega, dem Cremona-Dominator Danilo Petrucci im Windschatten folgte. Der Rookie übernahm in Rekordzeit von 1:47,840 min Platz 1, für den Routinier reichte es dagegen nur zur vierten Position. Auf seiner zweiten Runden glänzte Bulega neuerlich mit Sektorbestzeiten, doch im letzten Abschnitt verlor er Zeit und verbesserte sich nicht mehr.

Auch sonst passierte nicht viel und es blieb bei der Pole durch Bulega. Ohne Verbesserungen komplettieren Iannone und Bautista die erste Reihe. Petrucci, Razgatlioglu und Alex Lowes (Kawasaki) nehmen Reihe 2 ein. Der Engländer stürzte bei seinem letzten Versuch.

Die beste Yamaha stellte Andrea Locatelli auf den siebten Startplatz. Bei seiner Rückkehr nach seiner Handverletzung in Magny-Cours wurde Jonathan Rea 13.

Honda war in der Superpole mit Platz 9 durch Iker Lecuona nicht ganz so erfolgreich wie erwartet.

Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) qualifizierte sich auf der 20. Position, Aegerter-Ersatz Marvin Fritz (Yamaha) als 22.