Toprak spricht von «neuer BMW»: Die Wahrheit dahinter

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu erzählte nach den Rennen im MotorLand Aragon von einer «neuen BMW» für die Saison 2025. SPEEDWEEK.com deckt auf, was sich hinter dieser Äußerung verbirgt.

2019 kehrte BMW werksseitig in die Superbike-WM zurück und hat seither drei Homologationsmodelle gebracht, das aktuelle im Februar 2023.



In diesem Jahr gelang dem deutschen Hersteller dank Ausnahmekönner Toprak Razgatlioglu der Durchbruch, der Türke kann bereits beim nächsten Event in Estoril (11.–13. Oktober) vorzeitig Weltmeister werden.

Nach seinem schweren Sturz in Magny-Cours und dreiwöchiger Verletzungspause, Toprak hat neben den Rennen in Frankreich auch jene in Cremona verpasst, kehrte er am vergangenen Wochenende in Aragon zurück und verblüffte mit drei zweiten Plätzen.

Als er sich anschließend mit einer Handvoll Journalisten zusammensetzte, gewährte er auch technische Zukunftsausblicke.



«Wir brauchen mehr Grip am Hinterrad, unsere Traktion ist nicht so gut wie die der Ducati», hielt der 54-fache Laufsieger fest. «Wir müssen auch ein bisschen an der Motorbremse arbeiten. Es gibt viele neue Teile und wir bekommen ein neues Motorrad – nächstes Jahr werden wir stärker sein.»



Verzeihung, ein neues Motorrad?



«Ja, ein neues Bike», so Toprak.

Ein neues Motorrad im Sprachjargon der Superbike-WM würde ein neues Homologationsmodell bedeuten.



«Nein, es geht um normale Entwicklungsschritte», verriet BMW-Sportdirektor Marc Bongers im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben ein paar Sachen vor, von denen er weiß. Aktuell ist unsere Performance aber so gut, dass wir Stabilität hineinbringen wollen. Deswegen fahren wir den Rest der Saison mit dem weiter, wovon wir wissen, dass es funktioniert. Aus dem Testteam haben wir ein paar Neuigkeiten, aber die behalten wir in der Tasche, weil wir die Stabilität nicht haben. Aber sie sprechen für eine Performanceerweiterung.»

Von einem Test in Misano Ende August gibt es Bilder von den BMW-Testfahrern Markus Reiterberger und Hannes Soomer, die mit einer modifizierten Verkleidung an der M1000RR unterwegs waren.



Auch diese setzt kein neues Homologationsmodell voraus.



«Im Rahmen des Reglements kannst du 15 mm an der Verkleidung anpassen, in manchen Bereichen sogar 30», erklärte Bongers.

Zu Topraks Wunsch nach mehr Traktion sagte der Niederländer: «Das ist nicht einfach umzusetzen, man muss auch die Balance wahren. Wir haben dieses Jahr gezeigt, dass dieses Motorrad sehr gut funktioniert, das kannst du nicht einfach auf Knopfdruck besser machen. Klar, wir arbeiten immer auf seine Wünsche hin, haben im Vergleich zum letzten Jahr aber schon einen großen Schritt mit der Testtruppe von Chris Gonschor gemacht. So langsam wird die Luft dünn, wir werden aber nicht aufhören zu arbeiten.»

Ergebnis Superbike-WM Aragon, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,366 sec 3. Nicolò Bulega (I) Ducati + 10,800 4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,338 5. Garrett Gerloff (USA) BMW + 13,903 6. Danilo Petrucci (I) Ducati + 14,647 7. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,427 8. Iker Lecuona (E) Honda + 17,072 9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 18,631 10. Xavi Vierge (E) Honda + 20,291 11. Scott Redding (GB) BMW + 22,674 12. Axel Bassani (I) Kawasaki + 24,710 13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,707 14. Michael Rinaldi (I) Ducati + 28,126 15. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 31,144 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 31,193 17. Tito Rabat (E) Kawasaki + 40,961 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 52,330 19. Philipp Öttl (D) Yamaha + 52,713 - Marvin Fritz (D) Yamaha Ergebnis Superbike-WM Aragon, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,088 sec 3. Nicolò Bulega (I) Ducati + 0,172 4. Andrea Iannone (I) Ducati + 4,691 5. Garrett Gerloff (USA) BMW + 5,317 6. Danilo Petrucci (I) Ducati + 6,940 7. Iker Lecuona (E) Honda + 7,988 8. Michael vd Mark (NL) BMW + 10,170 9. Xavi Vierge (E) Honda + 10,894 10. Scott Redding (GB) BMW + 11,112 11. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 11,509 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,590 13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 12,151 14. Michael Rinaldi (I) Ducati + 12,927 15. Axel Bassani (I) Kawasaki + 14,134 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 14,676 17. Tito Rabat (E) Kawasaki + 15,918 18. Philipp Öttl (D) Yamaha + 28,650 19. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 28,716 20. Alex Lowes (GB) Kawasaki + > 1 min - Marvin Fritz (D) Yamaha Ergebnis Superbike-WM Aragon, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Andrea Iannone (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,845 sec 3. Garrett Gerloff (USA) BMW + 1,124 4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,190 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 2,528 6. Iker Lecuona (E) Honda + 4,758 7. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 5,352 8. Xavi Vierge (E) Honda + 6,477 9. Michael vd Mark (NL) BMW + 8,749 10. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,926 11. Scott Redding (GB) BMW + 9,003 12. Axel Bassani (I) Kawasaki + 10,660 13. Michael Rinaldi (I) Ducati + 11,976 14. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 14,901 15. Bradley Ray (GB) Yamaha + 16,291 16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,047 17. Philipp Öttl (D) Yamaha + 30,353 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 31,777 - Tito Rabat (E) Kawasaki - Marvin Fritz (D) Yamaha - Sam Lowes (GB) Ducati - Nicolò Bulega (I) Ducati Superbike-WM 2024: Stand nach 30 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 414 2. Nicolò Bulega (I) Ducati 375 3. Alvaro Bautista (E) Ducati 333 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 277 5. Alex Lowes (GB) Kawasaki 264 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 197 7. Andrea Iannone (I) Ducati 195 8. Michael vd Mark (NL) BMW 195 9. Garrett Gerloff (USA) BMW 149 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 140 11. Iker Lecuona (E) Honda 105 12. Xavi Vierge (E) Honda 104 13. Scott Redding (GB) BMW 92 14. Jonathan Rea (GB) Yamaha 91 15. Axel Bassani (I) Kawasaki 88 16. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 79 17. Michael Rinaldi (I) Ducati 61 18. Sam Lowes (GB) Ducati 45 19. Nicholas Spinelli (I) Ducati 25 20. Tito Rabat (E) Kawasaki 16 21. Bradley Ray (GB) Yamaha 11 22. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 10 23. Tarran Mackenzie (GB) Honda 7 24. Philipp Öttl (D) Yamaha 5 25. Michele Pirro (I) Ducati 3 26. Markus Reiterberger (D) BMW 3