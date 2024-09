Danilo Petrucci (Ducati): Auch ohne Podium WM-Vierter 30.09.2024 - 14:45 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Danilo Petrucci

Seit Most holte Danilo Petrucci an jedem Superbike-Wochenende mindestens einen Podestplatz, sein Hattrick in Cremona der überragende Höhepunkt dieser Serie. In Aragon war der Ducati-Privatier nicht ganz so erfolgreich.