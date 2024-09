BMW darf dank Toprak hoffen: Eine Hand am WM-Pokal

Drei Wochen nach seinem Sturz in Frankreich hatte Toprak Razgatlioglu in Aragon ein Comeback in der Superbike-WM, das nur wenig besser hätte sein können. «Ich fühle mich, als wäre ich 70 Jahre alt», meinte das BMW-Ass.

In allen drei Rennen Zweiter – außer Toprak Razgatlioglu selbst hat das vor dem Wochenende in Aragonien kaum einer für möglich gehalten. Der Türke zeigte uns nach drei Wochen Verletzungspause mit null Training, aus welchem Holz er geschnitzt ist.

Im Samstag-Rennen war ihm nur der strategisch perfekt fahrende Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) einen Schritt voraus, im Sprintrennen am Sonntagvormittag ließ er sich von Alvaro Bautista überrumpeln. Und im zweiten Hauptrennen folgte Toprak dem überragenden Spanier 13 Runden lang wie ein Schatten, hatte ihm in den letzten fünf aber nichts mehr entgegenzusetzen.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Der Start © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Iker Lecuona & Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff & Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 2. & 3. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Nicolò Bulega Zurück Weiter

«Ich fühle mich, als wäre ich 70 Jahre alt, vielleicht 80», stöhnte Toprak, als er sich nach getaner Arbeit mit einigen Journalisten zusammensetzte. «Die letzten vier Runden hatte ich keine Marge mehr, so sehr baute mein Hinterreifen ab. Außerdem ist Alvaro in den langgezogenen Kurven sehr schnell. In den anderen Kurven machte ich so viel Druck wie möglich, aber er konnte an den immer gleichen Stellen eine Lücke auffahren. Ich bin glücklich, weil ich alles gegeben und mein Bike am Limit bewegt habe. Zweite Plätze sind gut. Es ist nur so, dass sie mich nach so vielen Siegen nicht mehr glücklich machen. Ich hoffe, dass wir in Estoril zurückschlagen können. Das ist eine schöne Strecke, die ich liebe. Dort habe ich mit der Yamaha schon gewonnen, mit der BMW möchte ich das Triple schaffen, das ist mein Ziel. Jetzt habe ich ein Motorrad mit Leistung und guter Motorbremse.»

Razgatlioglu hat seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber dem Zweiten Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) in Spanien auf 39 Punkte ausgebaut. Holt er beim vorletzten Event in Estoril 23 Punkte mehr als der Italiener, ist er vorzeitig Champion und sorgt für den ersten BMW-Titel in der 1988 etablierten Superbike-WM.

«Wir müssen ruhig bleiben und in allen Bereichen 100 Prozent herausholen», gibt der 28-Jährige den Weg vor. «Aragon war ein sehr wichtiges Rennen für uns, weil das für mich eine sehr schwierige Strecke ist. Ich wurde dreimal Zweiter und konnte viele Punkte für Meisterschaft mitnehmen.»

Wäre in Aragon für den Meister von 2021 ohne seine Verletzung und Pause mehr möglich gewesen, wollte SPEEDWEEK.com wissen. «Vielleicht hätte ich früher eine gute Abstimmung gefunden und wäre stärker ins Wochenende gestartet», überlegte Toprak. «Am Freitag habe ich nicht gepusht, sondern Vertrauen getankt. In den Rennen am Samstag und Sonntag fuhr ich nicht wie ein Verrückter, wobei ich am Sonntag schon mehr gab. Nach dem heftigen Unfall ist es nicht einfach. Ohne den Sturz in Frankreich hätte ich am Sonntag vielleicht einen größeren Unterschied ausmachen können, aber am Ende waren Alvaro, Bulega und am Samstag Iannone sehr stark. Alvaro hat sich am Sonntag enorm verbessert und herausragende Arbeit geleistet – es sieht so aus, als wäre er zurück. Die Pace war unglaublich, ich fuhr mit 1:47,9 min die schnellste Rennrunde. So eine Zeit habe ich nicht mal im Qualifying mit dem weichen SCX-Hinterreifen hinbekommen. Wir haben uns verbessert und ich war stark, aber nicht so stark wie auf anderen Strecken.»