Alex Lowes (Kawasaki): «Ein kleiner gemeiner Sturz»

Konstant und solide präsentierte sich Alex Lowes bisher in der Superbike-WM 2024. Doch beim Meeting in Aragon passierte dem Kawasaki-Piloten ein folgenschwerer Fehler, der nur schwer gutzumachen sein wird.

Zwei Siege und elf Podestplätze hat Alex Lowes in diesem Jahr bisher eingefahren, so viele wie noch nie in seiner gesamten Superbike-Karriere. 2019 wurde er mit Yamaha zwar WM-Dritter, damals holte der 34-Jährige jedoch nur neun Top-3-Ergebnisse.

Vor dem zehnten Saisonmeeting belegte der Kawasaki-Werkspilot den vierten WM-Rang, doch den musste Lowes an Ducati-Privatier Danilo Petrucci abtreten. Ursächlich hierfür ein Sturz im Superpole-Race, weswegen er auch auf das zweite Rennen verzichten musste.

«Es war nicht der Sonntag, den wir uns erhofft hatten», stöhnte Lowes. «Nachdem wir einige kleine Änderungen vorgenommen hatten, war ich im Warm-up mit dem Motorrad zufrieden. In den ersten Runden fühlte sich das Motorrad großartig an. Ich hatte einen guten Start, aber dann hat mich Toprak ein wenig abgedrängt und ich musste ein paar Überholmanöver machen, um wieder nach vorn zu kommen. Ich fuhr beeindruckende Rundenzeiten, leider waren wir am Limit – vielleicht sogar über dem Limit mit unserem Paket. In der ersten Kurve hat es mich einfach erwischt.»

Beim Herausbeschleunigen spürte Lowes einen drohenden Highsider und gab im Reflex weniger Gas. Dadurch bockte seine ZX-10RR auf und warf ihn im flachen Winkel herunter. Beim Aufprall erlitt der Engländer eine Waden-Prellung. «Es war ein böser kleiner Sturz, und ich habe mir das Bein ziemlich angeschlagen», ergänzte Lowes. «Jetzt gilt es, sich für Estoril zu erholen und bei den letzten beiden Rennen der Saison so gut wie möglich abzuschneiden.»

Lowes hatte im ersten Lauf am Samstag den siebten Platz eingefahren, was angesichts der langen Geraden im erwarteten Bereich lag. «Es war kein einfaches Rennen. Im letzten Sektor jeder Runde hatte ich zu kämpfen, wenn die Leute mich überholten. Ich konnte nicht den guten Rhythmus finden, den ich wollte», erklärte der Kawasaki-Pilot. «Ich habe keine Fehler gemacht und war konzentriert.»

In der Gesamtwertung hat sich Lowes 13 Punkte Rückstand auf Ducati-Privatier Danilo Petrucci eingehandelt. Der Dreifachsieger von Cremona hatte in Aragon ebenfalls nicht das beste Wochenende, allerdings ein bedeutend besseres als Lowes.