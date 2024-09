Trotz Erfolge von Bonovo BMW: Trennung wird vollzogen

Noch zwei Superbike-Meetings, dann wird das BMW-Team Bonovo action Geschichte sein. Bevor sich die Wege trennen, erreichte die Truppe von Teameigner Jürgen Röder in Aragon sein bisher bestes Wochenende ab.

Seit 17. Juni ist offiziell, dass das Team Bonovo action BMW aus der Superbike-WM verschwinden wird. Dass die Saison 2024 bis dahin sportlich ein Reinfall war, erleichterte Teameigentümer Jürgen Röder die Entscheidung. Der Hesse zieht sich aus persönlichen Gründen zurück, doch die von Michael Galinski geführte Truppe wird 2025 mit Ducati weitermachen.

Doch seit Portimão läuft es für Bonovo action wie geschmiert, zumindest auf der Seite von Garrett Gerloff. Der Texaner fuhr in Magny-Cours (Lauf 2) als Dritter das erste Podium des deutschen Teams ein, wiederholte das Kunststück am Samstag in Aragon und sorgte mit fünften Plätzen für das bisher beste Teamergebnis in der Weltmeisterschaft.

Traurig: Röder erlebte das zehnte Saisonmeeting nicht vor Ort. «Leider konnte ich nicht selbst dabei sein, es aber im Fernsehen mitverfolgen und ich habe bereits mit den Jungs geredet. Die Stimmung ist richtig gut und meine ganz besonders», freute sich Röder mit seinem Team. «Man sieht auch die Fahrfreude, die Garrett wiedergefunden hat – wie er seine Runden abspult, wie er kämpft und dagegenhält – das ist der Garrett, den wir von früher kannten und ich freue mich, dass er wieder zu dieser Form aufgelaufen ist.»

Röder weiter: «Wir hatten zum ersten Mal drei Top-5-Platzierungen! Am Samstag mit dem Podium von Garrett lief es natürlich sensationell gut. Und danach am Sonntag im kurzen Rennen – und damit Startplatz fünf – und im zweiten Rennen Position fünf nach einem starken Kampf mit Iannone. Vielleicht hätte er sogar noch den Vierten geschafft, aber in der letzten Runde musste er beim Überholmanöver ganz weit gehen und hat den Gang zu spät reinbekommen, ansonsten meinte er, hätte er es halten können. Aber es ist müßig, darüber zu diskutieren.»

Klar ist aber auch: Trotz der jüngsten Erfolge wird an der Entscheidung, sich von BMW zu trennen, nicht gerüttelt! Nach den noch zwei ausstehenden Superbike-Meetings in Estoril und Jerez wird das Team Bonovo action BMW verschwinden.

Röder hofft dennoch auf einen würdigen Abschied vom bayerischen Hersteller. «In Estoril weiß keiner so recht was kommt, denn da haben wir wenig Erfahrung. Da müssen wir abwarten, was die freien Trainings ergeben», grübelt der Teambesitzer. «Aber ich denke, es ist entscheidend, dass Fahrer und Motorrad gut harmonieren. Wir haben die Abstimmung gefunden, die den Jungs zupasskommen und es wird immer deutlicher, dass Fahrer und Motorrad auf immer mehr Strecken harmonieren. Es zeigt sich, dass in den letzten drei Rennwochenenden gute Ergebnisse erzielt wurden, die auf mehr hoffen lassen und deshalb sind wir positiv gestimmt, an den letzten beiden Rennwochenenden ähnlich spannende Rennen abzuliefern, wie wir das in Aragon und davor in Cremona und Magny-Cours getan haben.»