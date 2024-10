Toprak: «Dumme Untersuchung – spielen nicht im Park»

Mit seinen drei zweiten Plätzen tat Toprak Razgatlioglu in Aragon einen gewaltigen Schritt Richtung zweiten Titel in der Superbike-WM. Für eine Inaugenscheinnahme des FIM Stewards Panels fand er deutlich Worte.

«Ich kam mit 13 Punkten Vorsprung nach Aragon, jetzt sind es 39», freute sich Toprak Razgatlioglu nach seinem gelungenen Comeback in Spanien. Holt er beim vorletzten Event in Estoril Mitte Oktober 23 Punkte mehr Nicolo Bulega, und verliert weniger als 19 auf Titelverteidiger Alvaro Bautista (beide Ducati), ist er vorzeitig Champion.

Mit seinen drei zweiten Plätzen machte Razgatlioglu in Aragon einen mächtigen Schritt Richtung zweiten Titel in der Superbike-WM nach 2021 mit Yamaha. Es wäre der erste für BMW in der 1988 etablierten Superbike-WM.

Toprak unterlag im ersten Rennen am Samstag dem überraschend starken Ducati-Privatier Andrea Iannone und am Sonntag in beiden Läufen Bautista.

Im Sprint sahen wir einen atemraubenden Kampf zwischen Razgatlioglu und den beiden Aruba-Ducati-Werksfahrern Bulega und Bautista. In der drittletzten Runde ging Toprak in Kurve 15 innen an Bulega vorbei, was zu einer Inaugenscheinnahme durch das FIM Stewards Panel führte.

«Das war eine sehr dumme Untersuchung», betonte der 54-fache Laufsieger. «Ich habe ihn weder berührt noch musste er eine weite Linie wählen. Bautista hat mich in der gleichen Kurve auf identische Art überholt und durch sein Manöver meine Beschleunigungsphase zerstört. Ich habe darüber keine Silbe verloren, weil Rennsport so ist. Wir spielen nicht im Park, sondern fahren Rennen. Es wäre besser, wenn die FIM das auch so sehen würde, wir fahren nur unsere Bikes.»

Razgatlioglu kehrte nach den Rennen in Aragon erstmals seit fast vier Wochen in seine Heimat zurück, wegen seiner Lungenverletzung von seinem Sturz in Magny-Cours hatte er Flugverbot. «Bis zu den Rennen in Estoril werde ich mich ganz auf meine Gesundheit konzentrieren», hielt der BMW-Star fest.

Die Ärzte hatten ihm vor Aragon erklärt, dass er noch zwei Wochen warten muss, bis er wieder fliegen darf. Genervt von 1800 Kilometern Anreise mit dem Auto nach Spanien stieg Toprak am Montag nach den Rennen dennoch ins Flugzeug. «Sechs Tage waren je bereits vorbei», grinste er. «Außerdem liebe ich das Risiko – kein Problem. Ich kann ein Motorrad fahren und habe drei unglaubliche Rennen gezeigt, die zudem hart waren. Ich glaube, dann kann ich auch fliegen.»



Für Estoril hat er nur eine Taktik: «Ich will die Rennen gewinnen.»

Ergebnis Superbike-WM Aragon, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,366 sec 3. Nicolò Bulega (I) Ducati + 10,800 4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,338 5. Garrett Gerloff (USA) BMW + 13,903 6. Danilo Petrucci (I) Ducati + 14,647 7. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,427 8. Iker Lecuona (E) Honda + 17,072 9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 18,631 10. Xavi Vierge (E) Honda + 20,291 11. Scott Redding (GB) BMW + 22,674 12. Axel Bassani (I) Kawasaki + 24,710 13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,707 14. Michael Rinaldi (I) Ducati + 28,126 15. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 31,144 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 31,193 17. Tito Rabat (E) Kawasaki + 40,961 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 52,330 19. Philipp Öttl (D) Yamaha + 52,713 - Marvin Fritz (D) Yamaha Ergebnis Superbike-WM Aragon, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Alvaro Bautista (E) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,088 sec 3. Nicolò Bulega (I) Ducati + 0,172 4. Andrea Iannone (I) Ducati + 4,691 5. Garrett Gerloff (USA) BMW + 5,317 6. Danilo Petrucci (I) Ducati + 6,940 7. Iker Lecuona (E) Honda + 7,988 8. Michael vd Mark (NL) BMW + 10,170 9. Xavi Vierge (E) Honda + 10,894 10. Scott Redding (GB) BMW + 11,112 11. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 11,509 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,590 13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 12,151 14. Michael Rinaldi (I) Ducati + 12,927 15. Axel Bassani (I) Kawasaki + 14,134 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 14,676 17. Tito Rabat (E) Kawasaki + 15,918 18. Philipp Öttl (D) Yamaha + 28,650 19. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 28,716 20. Alex Lowes (GB) Kawasaki + > 1 min - Marvin Fritz (D) Yamaha Ergebnis Superbike-WM Aragon, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Andrea Iannone (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,845 sec 3. Garrett Gerloff (USA) BMW + 1,124 4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,190 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 2,528 6. Iker Lecuona (E) Honda + 4,758 7. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 5,352 8. Xavi Vierge (E) Honda + 6,477 9. Michael vd Mark (NL) BMW + 8,749 10. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,926 11. Scott Redding (GB) BMW + 9,003 12. Axel Bassani (I) Kawasaki + 10,660 13. Michael Rinaldi (I) Ducati + 11,976 14. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 14,901 15. Bradley Ray (GB) Yamaha + 16,291 16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,047 17. Philipp Öttl (D) Yamaha + 30,353 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 31,777 - Tito Rabat (E) Kawasaki - Marvin Fritz (D) Yamaha - Sam Lowes (GB) Ducati - Nicolò Bulega (I) Ducati Superbike-WM 2024: Stand nach 30 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 414 2. Nicolò Bulega (I) Ducati 375 3. Alvaro Bautista (E) Ducati 333 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 277 5. Alex Lowes (GB) Kawasaki 264 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 197 7. Andrea Iannone (I) Ducati 195 8. Michael vd Mark (NL) BMW 195 9. Garrett Gerloff (USA) BMW 149 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 140 11. Iker Lecuona (E) Honda 105 12. Xavi Vierge (E) Honda 104 13. Scott Redding (GB) BMW 92 14. Jonathan Rea (GB) Yamaha 91 15. Axel Bassani (I) Kawasaki 88 16. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 79 17. Michael Rinaldi (I) Ducati 61 18. Sam Lowes (GB) Ducati 45 19. Nicholas Spinelli (I) Ducati 25 20. Tito Rabat (E) Kawasaki 16 21. Bradley Ray (GB) Yamaha 11 22. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 10 23. Tarran Mackenzie (GB) Honda 7 24. Philipp Öttl (D) Yamaha 5 25. Michele Pirro (I) Ducati 3 26. Markus Reiterberger (D) BMW 3