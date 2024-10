Estoril, Superpole-Race: Bulega 0,003 sec vor Toprak

Im Superpole-Race der Superbike-WM 2024 in Estoril wurde Geschichte geschrieben. Im knappsten Zieleinlauf siegte Nicolò Bulega (Ducati) nur um 0,003 sec vor Toprak Razgatlioglu (BMW). Bautista Dritter, Rea stürzte.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden fand bei Sonnenschein auf trockener Piste und angenehmen 20 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach weitgehend der Superpole. Der in Lauf 1 gestürzte Remy Gardner (Yamaha) fällt für die restlichen Saisonrennen aus, weshalb alle Piloten ab Startplatz 17 um eine Position aufrücken. Aus der ersten Reihe starteten BMW-Star Toprak Razgatlioglu, Ducati-Privatier Danilo Petrucci sowie Yamaha-Pilot Jonathan Rea.

Den Start gewann Razgatlioglu, doch in der ersten Runde fiel der Türke auf Platz 4 zurück. Aber schon in Runde 2 holte sich der BMW-Pilot die Führung zurück und fuhr die schnellsten Rundenzeiten, die nur Bulega mitgehen konnte. Aus der letzten Kurve beschleunigte Bulega besser heraus und fuhr um 0,003 sec vor Razgatlioglu als Sieger über die Linie – das engste Finish in der Geschichte der Superbike-WM! Dritter wurde Álvaro Bautista (Ducati).

Nach seinem Sturz im ersten Lauf brachte Andrea Locatelli als Vierter die beste Yamaha ins Ziel – dieses Mal stürzte sein Teamkollege Jonathan Rea. Am Hinterrad von Danilo Petrucci (Ducati) wurde Kawasaki-Ass Alex Lowes Sechster. In der Gesamtwertung liegt der Italiener nun vor dem Engländer.

Die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona kreuzten auf den Positionen sieben und acht die Ziellinie.

Der angeschlagene Dominique Aegerter fuhr ein tapferes Rennen auf Platz 16. Philipp Öttl (Yamaha) wurde 21.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Petrucci und Locatelli in die erste Kurve. Dann Sam Lowes und Bulega. Aegerter auf 16, Öttl 21.



Runde 1: Razgatlioglu fällt hinter Petrucci, Locatelli und Rea auf Platz 4 zurück, schnappt sich die Yamaha-Piloten aber auf der Geraden. Vierge Sechster, Bautista auf Platz 10.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:37,263 min wieder vorn. Petrucci unter Druck.



Runde 3: Locatelli und Bulega vorbei an Petrucci (4.). Vierge hat sich Platz 5 von Rea geschnappt. Aegerter auf 17. Bulega in 1:36,630 min vor auf Platz 2.



Runde 4: Razgatlioglu 0,5 sec vor Bulega und Locatelli. Bautista schon Fünfter, dann Rea, Alex Lowes und Vierge. Lecuona schon Neunter.



Runde 5: Razgatlioglu und Bulega fahren 0,5 sec schneller als der Rest. Locatelli, Petrucci und Bautista kämpfen um Platz 3. Rea (7.) unter Druck von den Honda-Piloten. Öttl auf 21.



Runde 6: Razgatlioglu in 1:36,221 min um 0,7 sec vor Bulega. Rea gestürzt!



Runde 7: Bulega lässt sich nicht abschütteln. Locatelli (3.) hält Bautista in Schach.



Runde 8: Bulega verkürzt in 1:36,178 min auf nur noch 0,2 sec. Bautista holt sich auf der Geraden Platz 3.



Runde 9: Bulega am Hinterrad von Razgatlioglu!



Letzte Runde: Beim Sprint zur Ziellinie kommt Bulega besser aus der letzten Kurve und gewinnt vor Razgatlioglu. Bautista wird Dritter.