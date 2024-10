Remy Gardner: Auf Save folgt Crash – Bruch, Saisonaus

Am Freitag begeisterte uns Remy Gardner (GRT Yamaha) bei der Superbike-WM in Estoril mit einem erstaunlichen Save. Im ersten Rennen am Samstag landete er nach einer Kollision neben der Strecke – und verletzte sich.

Remy Gardner geriet in der Anfangsphase des ersten Superbike-Rennens auf dem Circuito do Estoril ins Kampfgetümmel und kollidierte in Runde 2 mit einem Gegner, woraufhin er stürzte.



Der Australier klagte anschließend über Schmerzen in der linken Hand, im Medical Center an der Rennstrecke wurde von den Ärzten der Bruch des Hakenbeins festgestellt, ein kleiner Knochen im Handgelenk.

Gardner fällt damit nicht nur für die beiden Rennen am Sonntag in Portugal aus, sondern auch für das Saisonfinale am nächsten Wochenende in Jerez. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wird er sich zu einem Spezialisten nach Barcelona begeben.

«Das ist eine enttäuschende Art und Weise, unsere Saison zu beenden», bemerkte der ehemalige Moto2-Weltmeister. «Wir hatten in der Superpole mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen, Startplatz 16 hat uns in Rennen 1 sicher nicht geholfen. Im Trockenen waren wir zuversichtlich und ich dachte, ich könnte ein gutes Comeback geben. Aber schon nach einer Runde wurde ich in einen Zwischenfall verwickelt und stürzte.»



Am Freitag hatte uns Remy Gardner mit einem erstaunlichen Save begeistert – dieses Mal hatte er weniger Glück.