Nicolo Bulega (2./Ducati): Kein MotoGP-Call von Rossi 18.10.2024 - 18:26 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Nicolo Bulega

Beim Superbike-Finale in Jerez hat Ducati-Pilot Nicolò Bulega noch Titelchancen. Gleichzeitig gilt er als heißer Kandidat für einen Einsatz in der MotoGP. Er trat der Gerüchteküche am Freitagnachmittag entgegen.