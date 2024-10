Jerez: Michael Rinaldi (Ducati) mit Tagesbestzeit

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Jerez beendete Ducati-Privatier Michael Rinaldi überraschend als schnellster Teilnehmer. Nicolò Bulega (Ducati) vor BMW-Star Toprak Razgatlioglu.

Vier Gaststarter sind beim Saisonfinale der Superbike-WM 2024 in Jerez dabei: Tetsuta Nagashima mit einer dritten Werks-Honda sowie Thomas Bridewell mit einer weiteren Fireblade. Außerdem die Yamaha-Piloten Kyle Ryde und Luca Bernardi.

Im ersten Training sorgte Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega in 1:39,744 min für die schnellste Zeit. Für die erste Rundenzeit unter 1:40 min im FP2 sorgte Andrea Iannone (Ducati) in 1:39,966 min. Nach sieben Minuten rutschte Gardner-Ersatz Alessandro Delbianco (Yamaha) aus.

Nach zehn Minuten führte Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:39,933 min die Zeitenliste an. Es dauerte länger als erwartet, bis die Zeiten schneller wurden. Mit einer persönlich besten Runde lag Danilo Petrucci (Ducati) bei Halbzeit in 1:39,820 min vorn.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Jerez fuhr Álvaro Bautista (Ducati) 2019 im Sprint in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im selben Jahr mit 1:38,247 min auf.

15 Minuten vor dem Ende der Session führte unverändert Petrucci und 15 von 27 Piloten hatten eine Steigerung erreicht, nicht jedoch Bulega, Razgatlioglu, Rea und Bautista.

Bei noch fünf Minuten überraschte Michael Rinaldi in 1:39,591 min mit einer neuen Bestzeit – so gut war der Motocorsa Ducati-Pilot ganz ganze Jahr nicht! Aber der Italiener hatte sich einen Qualifyer-Reifen montieren lassen. Toprak Razgatlioglu beendete das zweite Training vorzeitig und legte es nicht auf eine schnelle Runde an. Somit blieb es bei der Bestzeit von Rinaldi.

In der kombinierten Zeitenliste folgen hinter dem Ducati-Privatier der WM-Zweite Bulega und Razgatlioglu. Dahinter reihen sich Petrucci (4.), Jonathan Rea (5./Yamaha) und Michael van der Mark (6./BMW) ein. Die Top-10 liegen innerhalb nur 0,5 sec.

Als Elfter büßte Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) 0,520 sec ein. Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes belegte Platz 12 mit 0,576 sec Rückstand.

Dominique Aegerter und Philipp Öttl (Yamaha) beenden den ersten Trainingstag auf den Positionen 16 und 22.