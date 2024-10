Krass: Zehn Wildcards in Jerez – vier in Superbike-WM

Beim Saisonfinale der seriennahen Weltmeisterschaft 2024 in Jerez ergänzen zehn Gaststarter das Teilnehmerfeld. Erstaunlich ist, dass in der Superbike-Kategorie die meisten Wildcards vergeben wurden.

Bereits bekannt waren die Wildcards von HRC-Testfahrer Tetsuta Nagashima mit einer dritten Werks-Honda sowie von Yamaha-Pilot Kyle Ryde, der in Brands Hatch am vergangenen Wochenende die britische Superbike-Serie gewann.

Mit Thomas Bridewell wird aber auch sein Gegner um die BSB-Krone am Saisonfinale der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Honda-Pilot hatte bereits in Cremona einen Gaststart absolviert. Und mit Luca Bernardi bei Motoxracing gibt es einen vierten Gaststarter. Der Italiener war bereits in Estoril am Start und gilt für 2025 als heißer Kandidat für die komplette Saison mit dem italienischen Yamaha-Team.

Auch in den Rahmenserien gibt es eine Reihe zusätzlicher Piloten. In der Supersport-WM gibt es ein Wiedersehen mit Melvin van der Voort (Yamaha). Der Niederländer gewann 2023 die IDM Supersport und kam in Most dieses Jahres bei VFT Racing als Ersatz zum Zuge. Außerdem wird Triumph-Pilot Jacopo Cretaro (I) nach seinem Gaststart in Estoril auch am Meeting in Jerez teilnehmen.

Die 300er-WM wird von Gonzalo Sanchez (Yamaha) und Tomas Alonso (Kawasaki) ergänzt.

Überraschende Wildcards gibt es auch in der Frauen-Weltmeisterschaft. Aus den USA wagt die aus Athen/Georgia stammende Sonya Lloyd den Sprung nach Europa sowie aus England die 20-jährige Chloe Jones.