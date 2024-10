Jerez, FP1: Bulega eine Winzigkeit vor Razgatlioglu 18.10.2024 - 11:23 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Nicolo Bulega © donnyfoto.com Nicolo Bulega

Das erste freie Training am Freitagvormittag gab einen Vorgeschmack darauf, was uns bei der Superbike-WM in Jerez zwischen den beiden Titelanwärtern Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega erwartet.