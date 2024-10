Nicolò Bulega nach Burn-out: «Wollte nicht sterben»

Die Rookie-Saison von Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2024 endete beim Saisonfinale in Jerez mit zwei Siegen und einem zweiten Platz. Der Rennabbruch hat den möglichen Hattrick nicht verhindert, sagte der Ducati-Pilot.

Als Supersport-Weltmeister 2023 stieg Nicolò Bulega ins Superbike-Werksteam Aruba.it Ducati auf und etablierte sich sofort als Top-Pilot. Sensationell gewann der Italiener den Saisonauftakt auf Phillip Island. In Magny-Cours, Estoril und Jerez folgten fünf weitere Siege, zudem stieg der seit Mittwoch 25-Jährige in 24 Rennen auf das Podium und beendete seine Rookie-Saison als Vizeweltmeister.

Beim Saisonfinale lag der erste Hattrick – also alle drei Siege an einem Rennwochenende – des Ducati-Piloten in der Luft, doch beim Abbruch in Runde 16 (Motorschaden bei Philipp Öttl/Yamaha) lag er hinter BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf der zweiten Position. Ärgert sich Bulega über die verpasste Chance?



«Toprak zu überholen, ist schwierig. Es gab eine Phase, als sich bei ihm der Reifenverschleiß bemerkbar machte und ich stärker war. Aber selbst dann war es nicht so viel, dass ich ihn leicht hätte überholen können, dafür war er in der Beschleunigung und auf der Bremse zu gut», winkte Bulega ab. «Mit Platz 2 bin ich zufrieden. Mein Gefühl zur Front war nicht perfekt und dann habe ich es mit meinem Fahrstil nicht leicht.»

Zurück in der Boxengasse machte Bulega einen beherzten Burn-out, den er aber abrupt beendete. Ins Parc-fermé wurde der Ducati-Pilot von einem Mechaniker geschoben.



«Ich sah etwas Flüssigkeit unter meinem Motorrad und hielt es für besser, den Motor sofort zu stoppen – bevor ich von den Ducati-Ingenieuren gekillt werde», schmunzelte Bulega.