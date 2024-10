Alex Lowes (Kawasaki) ist WM-4.: «Meine beste Saison»

Alex Lowes war in Jerez Dritter im Superpole-Race

Beim Saisonfinale der Superbike-WM 2024 auf dem Circuito de Jerez erreichte Alex Lowes im Superpole-Race den dritten Platz und sicherte sich den vierten WM-Rang. Damit schließt sich für den Engländer die Akte Kawasaki.

Am Ende hat es Alex Lowes geschafft und den vierten WM-Rang nach Hause gebracht. Sechs Punkte hatte der Kawasaki-Werkspilot vor dem Saisonfinale auf Danilo Petrucci Rückstand, doch der Ducati-Privatier wurde von seinem Markenkollegen Andrea Iannone im ersten Lauf vom Motorrad gerammt.

Aber im Superpole-Race und im zweiten Rennen kam Lowes als Dritter und Fünfter jeweils unmittelbar vor Petrucci ins Ziel. Mit 316 Punkten und Rang 4 war der 34-Jährige nur 2019 besser, als er im Yamaha-Werksteam mit 341 Punkten WM-Dritter wurde. «Danilo hatte Pech mit dem Zwischenfall mit Iannone, aber ich bin stolz auf mein Team und es war ein verdammt gutes Jahr für mich», hielt der Kawasaki-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «2019 war ich WM-Dritter, aber ich denke, in diesem Jahr war ich besser. Niemand hatte damit gerechnet, dass wir hinter den Ducati-Werkspiloten und Toprak landen würden.»

Für Lowes und sein Kawasaki Racing Team endet mit dem Saisonfinale in Jerez eine Ära. In der Superbike-WM 2025, die mit den Wintertests beginnt, organisiert das spanische Team die Bimota-Rückkehr. Lowes war es wichtig, sich würdig von der ZX-10RR zu verabschieden.

«Nach diesem soliden Jahr wollte ich noch einmal mein absolut Bestes geben. Es war eine Ehre, für fünf Jahre ein Teil des Kawasaki-Projekts in der Superbike-WM gewesen zu sein. Diese Zeit mit einem guten Wochenende zu beenden, hatte sich die Ninja verdient», sagte Lowes. «Das setzte mich etwas unter Druck, umso mehr freute ich mich über den Podestplatz im Superpole-Race. Dass es bei höheren Temperaturen über die lange Distanz für uns schwieriger wird, war abzusehen. Unser Bike hat seine Stärken, aber wir sind damit am Limit. Dann kamen ein paar Fehler von mir dazu und die Verletzung in Aragon. Danach sind wir aber sechs starke Rennen gefahren und haben die Saison auf eine gute Weise beendet. Das war verdient und ich bin stolz auf jede einzelne Person im Team.»

Lowes erreichte in der Superbike-WM 2024 zwei Siege, elf weitere Podestplätze sowie eine Pole-Position und eine schnellste Rennrunde.