Nicolò Bulega (Ducati): «2025 besser vorbereitet»

Nicolo Bulega will 2025 um den Titel kämpfen - was sonst?

Als Rookie überzeugte Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2024 als Vizeweltmeister mit Podestplätzen und Siegen. Der Ducati-Pilot wird in der kommenden Saison mit gestärktem Selbstvertrauen ein noch härterer Gegner sein.

Mit sechs Siegen und 24 Podestplätzen (aus 36 Rennen) schlug sich Nicolò Bulega in seiner ersten Superbike-Saison überragend gut. Dem Italiener war es zu verdanken, dass der Titel erst beim Saisonfinale in Jerez entschieden wurde.



«Ich bin glücklich mit meinem ziemlich guten ersten Jahr in der Superbike-WM. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich um die Weltmeisterschaft würde kämpfen können. Allerdings hatte Toprak wegen seiner Verletzung einige Rennen verpasst», relativierte der Ducati-Pilot. «Es macht mich aber stolz, dass ich immer sein erster Verfolger war – eben weil ich es in meiner Rookie-Saison nicht erwartet hatte. Jetzt wieder ich das alles sacken lassen. Wir waren immer schnell und auf jeder Rennstrecke habe ich mindestens einen Podestplatz eingefahren. Ich denke, auf meine Leistung kann ich zurecht stolz sein und auch auf das, was mein Team für mich geleistet hat.»

Als Vizeweltmeister ist die Zeit der Zurückhaltung für den 24-Jährigen vorbei. Im kommenden Jahr wird mehr von ihm erwartet.



«Das, was ich in diesem Jahr gelernt habe, kann ich 2025 nutzen. Definitiv werde ich besser vorbereitet sein», versicherte Bulega. «Ob ich deshalb aber erneut um den Titel mitfahren kann, lässt sich schwer vorhersagen. Natürlich hoffe ich es, denn wenn das erste Jahr schon so gut lief, warum sollte es im zweiten Jahr schlechter laufen.»

In Abwesenheit von Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) dominierte Bulega den Jerez-Test am 22./23. Oktober und fuhr in 1:38,142 min um 0,336 sec schneller als der Zweite. Für den Italiener war es der einzige Wintertest in diesem Jahr. Ducati wird erst im Januar auf die Piste zurückkehren.