Alex Lowes: SBK-WM ohne Kawasaki wäre eine Schande

Nach vier Jahren mit Kawasaki wechselt Alex Lowes auf die neue Bimota KB998. Dass die ZX-10RR dennoch in der Superbike-WM 2025 zu sehen sein wird, begrüßt der WM-Vierte ausdrücklich.

Mit etwas Wehmut wird sich Alex Lowes nach dem Finale der Superbike-WM 2024 in Jerez von seiner ZX-10RR verabschiedet haben. Denn als WM-Vierter (zwei Siege, 12 Podestplätze) war die abgelaufene Saison seine beste mit Kawasaki – und wie gut die Bimota KB998 sein würde, wusste der Engländer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach dem ersten Test in Jerez am 23. Oktober waren alle Zweifel bei Lowes verflogen.

«Ich gehe davon aus, dass wir in die neue Saison mindestens auf dem Niveau beginnen, wie wir die vergangene beendet haben», betonte der 34-Jährige gegenüber GPOne. «Unser Team verfügt über viel Erfahrung und wir sind zwei gute Fahrer – ich denke, dass wir uns gut schlagen können. Wir müssen versuchen, schnellstmöglich in die Nähe der Podestplätze zu kommen.»

Sollte Lowes die ZX-10RR vermissen, kann er sein bisheriges Motorrad in der Box von Puccetti Racing besuchen. Das Team von Manuel Puccetti übernimmt ab 2025 den Werksauftritt von Kawasaki und hat dafür mit Garrett Gerloff einen starken Piloten verpflichtet – für Lowes im kommenden Jahr ein ernst zu nehmender Konkurrent!

«Ich freue mich darüber, dass Gerloff und Puccetti mit etwas Support von Kawasaki mit unserem diesjährigen Motorrad weitermacht», versicherte der Familienvater. «Das Motorrad hatte große Erfolge mit Johnny Rea und davor mit Tom Sykes eingefahren. Es wäre eine Schande, wenn es verschwinden würde. Anderseits freue ich mich über die neue Herausforderung mit Bimota. Wir werden viel Arbeit haben, aber es wird auch Spaß machen.»