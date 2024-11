Bimota hat weitere KB998 im SBK-Trimm fertig

Für Superbike-Rückkehrer Bimota ist der Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch von großer Bedeutung. Mittlerweile ist der Nachschub an Motorrädern und Teilen für Alex Lowes und Axel Bassani angelaufen.

Beim Roll-out der neuen Bimota KB998 in Jerez am 22./23. Oktober begeisterten die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani mit ausgezeichneten Rundenzeiten. Der Italiener war sogar schneller als zuvor am Rennwochenende mit der Kawasaki, die er seit einem Jahr bewegt hatte. Schneller als die Bimota-Piloten war nur Vizeweltmeister Nicolò Bulega (Ducati).

Beim ersten Test wurden grundlegende Dinge erledigt. Wenn Bimota am Dienstag und Mittwoch dieser Woche erneut auf der spanischen Piste testet, wird das Arbeitsprogramm umfangreicher sein.



«Seitdem haben wir hart daran gearbeitet, Bereiche des Motorrads zu aktualisieren - und vor allem die notwendigen Teile und kompletten Motorräder zu bauen, um einen guten Test zu ermöglichen», verriet Teammanager Guim Roda. «Jetzt hat jeder Fahrer zwei Motorräder zur Verfügung. Das ermöglicht uns schnelle Vergleiche zwischen verschiedenen Set-ups und hilft uns, das Motorrad besser zu verstehen.»

Weil mittlerweile zwei weitere KB998 produziert wurden, werden Lowes und Bassani viel Zeit auf dem Motorrad verbringen und jede verfügbare Minute nutzen.



«Wir brauchen vor allem Zeit auf dem Motorrad – also hoffe ich, dass wir zwei trockene Tage haben, um viele Informationen zu sammeln», hat sich Lowes auf einen Test-Marathon eingestellt. «Das erste Gefühl mit dem Motorrad war wirklich positiv, jetzt möchte ich unser Potenzial weiter ausloten. Es gibt auch ein paar fahrerische Dinge, an denen ich arbeiten möchte, um für die Saison 2025 so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Der Jerez-Test ist der perfekte Zeitpunkt dafür.»

Die Wettervorhersage hat sich jedoch ein wenig eingetrübt. Am Montag soll es in der Region um Jerez regnen; Dienstag und Mittwoch soll es trocken bleiben. Für den ersten Testtag ist starke Bewölkung angesagt, für den zweiten Sonnenschein.



«Der letzte Test in diesem Jahr ist wirklich wichtig», betonte Bassani. «Wir müssen verstehen, welche Richtung wir in der Winterpause einschlagen müssen, und in welchen Bereichen wir das Motorrad verbessern müssen. Schnelle Rundenzeiten sind nicht wichtig. Wichtiger ist zu verstehen, was wir in der Winterpause erledigen müssen.»