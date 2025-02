Michael van der Mark (BMW): «In jedem Rennen Top-3»

Nach dem Schock, dass man in der Superbike-WM 2025 ohne Zugeständnisse auskommen muss, scheint bei BMW wieder alles im Lot zu sein. Die M1000RR sollte in jedem Rennen Podestplätze ermöglichen, meint Michael van der Mark.

Mit dem Gewinn der Superbike-WM 2024 durch Toprak Razgatlioglu ist BMW endgültig der Durchbruch gelungen und plötzlich galt die M1000R zusammen mit der Ducati V4R als das beste Motorrad der seriennahen Weltmeisterschaft. Allerdings hatte BMW nach vielen erfolglosen Saisons viele Zugeständnisse bekommen und durfte Dinge am Motorrad ändern, die normalerweise verboten sind.

Nach dem überragenden Titelgewinn griff die FIM ein und strich BMW diese Vorteile für das neue Homologationsmodell – dennoch fuhr der Weltmeister beim Wintertest in Portimão die schnellste Zeit und äußerte sich sehr positiv über das 2025er-Motorrad. Auch Teamkollege Michael van der Mark sieht der neuen Saison überaus optimistisch entgegen.

«Das Wetter während der Tests war eine Schande, letztlich konnten wir aber das neue Bike einem Check unterziehen und es scheint ausgezeichnet zu funktionieren. Wir sind also bereit für Phillip Island», sagte der Niederländer mit einem vielsagenden Grinsen im Gesicht. «Ich freue mich schon, denn dort zu fahren ist immer fantastisch. Ein paar Kleinigkeiten am Set-up werden wir ändern müssen, dann sind wir bereit für die Rennen. Mehr gibt es nicht zu tun, denn wir haben über den Winter gut an der Basis gearbeitet.»

Was erwartet der Supersport-Weltmeister von 2014 von der neuen Saison? «Wir müssen an jedem Rennwochenende um Podestplätze kämpfen, das ist unser klares Ziel. Ich denke, dass wir dazu auch in der Lage sind», kündigte van der Mark an.