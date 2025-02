Kawasaki Puccetti: In SBK-WM 2026 mit zwei ZX-10RR?

Die Superbike-WM 2025 hat noch nicht begonnen, da feilt das Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing bereits an seinen Plänen für die darauffolgende Saison. Garrett Gerloff soll einen Teamkollegen bekommen.

Eigentlich hat sich Manuel Puccetti bereits einen langersehnten Traum erfüllt. Denn nachdem das bisherige Kawasaki-Werksteam in der Superbike-WM 2025 die Rückkehr von Bimota organisiert, wurde sein Team vom japanischen Hersteller, wie schon in der Supersport-Kategorie, mit der Abwicklung des werkseitigen Engagements betraut.

Puccettis Hoffnungen, eine gute bis sehr gute Superbike-Saison zu haben, sind berechtigt. Die ZX-10RR ist ein bewährtes und konkurrenzfähiges Paket, wie Alex Lowes im vergangenen Jahr als WM-Vierter bewies. Neuzugang Garrett Gerloff überzeugte bei den Wintertests mit guten Rundenzeiten.



«Jede Saison wird umkämpfter, aber wir sind überzeugt, dass uns Gerloff viel Freude bereiten wird. Ich erwarte eine großartige Saison, beginnend ab Phillip Island», sagte Puccetti unseren Kollegen von GPOne. «Wir haben einige Tests absolviert und die Zeiten sprachen für sich. Die Tatsache, dass er keinen Sturz hatte und noch nicht einmal durch den Kies ratterte, lässt mich hoffen, dass da vielleicht noch etwas mehr drin ist. Die Top-5 sind möglich, vielleicht auch ein paar Podestplätze.»

Neben dem Texaner in der Superbike-Kategorie wird Jeremy Alcoba im Puccetti-Team die einzige Kawasaki ZX-6R in der Supersport-Klasse pilotieren. Für 2026 hat der Italiener bereits andere Pläne.



Das Ziel ist, 2026 mit zwei Superbike-Piloten anzutreten», verriet Puccetti. «Kawasaki weiß von den Plänen und deshalb werden wir uns bemühen, eine wirklich starke Saison zu zeigen – das wird sie vielleicht motivieren, uns dabei zu unterstützen.»

Tatsächlich hat Manuel Puccetti schon in Vergangenheit wiederholt davon gesprochen, zwei Motorräder in der Superbike-WM einzusetzen. Gescheitert sind diese Pläne immer wieder am dafür erforderlichen Budget.