Bedauernswerter Zaidi: Nur eine Runde, dann Sturz

Für Superbike-Rookie Zaqhwan Zaidi dürfte bereits das Überstehen der Qualifikationshürde beim Saisonauftakt auf Phillip Island ein Erfolg sein. Der Petronas-Honda-Pilot ist gänzlich unvorbereitet.

Beim ersten Rennwochenende der Superbike-WM 2025 käme es einem Wunder gleich, wenn Rookie Zaqhwan Zaidi nicht den letzten Platz belegen würde. Denn der Malaysier hatte praktisch keinen Test mit der ohnehin wenig konkurrenzfähigen Petronas-Honda, und den Phillip Island Circuit kennt der 29-Jährige auch nicht.

Zaidi wurde erst am 10. Januar von Midori Moriwaki als Teamkollege von Tarran Mackenzie bestätigt. Seine Teilnahme an den Tests in Jerez und Portimão scheiterte am fehlenden Visum, aus dem gleichen Grund traf er mit Verspätung beim offiziellen Dorna-Test auf Phillip Island ein und verpasste den ersten Tag.

Als Zaidi am zweiten Testtag endlich an der Rennstrecke in Australien angekommen war, nahm das Unheil weiter seinen Lauf. Er bekam bei der ersten Überquerung des Zielstrichs die schwarze Flagge gezeigt, weil sein Transponder nicht funktionierte – vier Kurven später stürzte der Rookie.

«Das war nicht mein Tag», stöhnte der bedauernswerte Honda-Pilot. «Kurz bevor ich zu meinem ersten Training überhaupt aufbrechen konnte, begann es zu regnen. Ich ging auf die Strecke, hatte aber nicht die Chance, mehr als eine Runde zu fahren. Diese Strecke ist einzigartig und ich werde mehr Zeit brauchen, um sie zu verstehen und zu verinnerlichen. Ich weiß, dass ich noch viel lernen muss.»

Zaidi fuhr zwar in der Asian Road Racing Championship eine CBR1000RR-R, doch vor allem die Elektronik ist in der Weltmeisterschaft deutlich fortgeschrittener. Am Rennwochenende gilt es für ihn zunächst, die 105-Prozent-Qualifikationshürde zu meistern. «Mein Ziel ist es, dieses Wochenende zu nutzen, um mich mit dem Motorrad vertraut zu machen, mich an die Strecke anzupassen und auch von den anderen Fahrern zu lernen, die alle sehr konkurrenzfähig sind», weiß Zaidi. «Ich freue mich darauf, am Freitag so richtig loszulegen.»



Hoffentlich.