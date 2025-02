Bimota-Rückkehr: Die Stunde der Wahrheit rückt näher 18.02.2025 - 16:20 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alex Lowes

Beim Phillip-Island-Test konnten Alex Lowes und Axel Bassani nicht ganz so glänzen, wie zuvor in Jerez und Portimão. Am kommenden Wochenende wird sich herausstellen, wie stark Bimota in die Superbike-WM zurückkehrt.