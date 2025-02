Andrea Locatelli: Nicht auf dem letztjährigen Niveau

Andrea Locatelli (Yamaha) belegte beim Superbike-Test auf Phillip Island Rang 6. Die geringe Zeit auf dem Bike wegen der wenig ergiebigen Europa-Tests mache sich bemerkbar. Ob die R1 besser ist, kann er noch nicht sagen.

Andrea Locatelli war beim Superbike-Test auf Phillip Island mit Abstand bester Yamaha-Pilot. In der kombinierten Zeitenliste belegte er Rang 6 – mit 0,813 sec Rückstand auf den Schnellsten Nicolo Bulega (Ducati). Mit seiner besten Zeit von 1:29,493 min war der Italiener um fast eine Sekunde langsamer als in der Superpole am Rennwochenende im letzten Jahr – damals holte er sich mit 1:28,540 min den sechsten Startplatz.

«Gegenüber dem letzten Jahr habe ich einige Probleme. Es ist für mich dieses Mal etwas schwerer, um mit dem Bike ein gutes Gefühl aufzubauen. Der Unterschied ist auch, dass wir in diesem Jahr im Winter nicht viel gefahren sind», sprach der Italiener die schlechten Wetterbedingungen bei den Tests in Jerez und Portimao im Januar an. «Das ist momentan mein Hauptproblem. Auch die Strecke ist anders im Vergleich zum letzten Jahr – damals hatten wir den neuen Asphalt und das Grip-Niveau war sehr hoch. Jetzt ist es weniger und wir haben bei der Rundenzeit verloren. Wir müssen uns das im Detail ansehen, aber ich denke, dass wir in Abschnitten verloren haben, in denen wir letztes Jahr sehr stark waren. Alles in allem ist mein Gefühl hier anders im Vergleich zu 2024. Wie immer, versuche ich mein Bestes zu geben und positiv zu bleiben.»

Yamaha betonte, dass sie an allen Bereichen der R1 arbeiten, um das gesamte Paket zu verbessern. Die anderen Yamaha-Fahrer – Remy Gardner, Dominique Aegerter, Tito Rabat und Bahattin Sofuoglu – waren beim Phillip-Island-Test nur auf den Rängen 16, 17, 19 und 22 zu finden. Teamkollege Jonathan Rea hatte am ersten Tag einen schweren Sturz, wobei sich der Nordire mehrere Brüche im linken Bein zuzog.

Hat Locatelli trotzdem das Gefühl, dass das Bike verbessert werden konnte? «Schwer zu sagen», grübelte der 28-Jährige. «Pirelli hat dieses Mal andere Reifen hierhergebracht, weshalb wir auf dem Bike nicht dasselbe Gefühl und die gleiche Performance haben. Aber was wir momentan ausprobieren, scheint zu funktionieren – das ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber wie ich schon sagte, sind wir im Winter in Jerez und Portimao nicht viel gefahren – also ist es schwer zu vergleichen. Nach einigen Rennen mit anderen Bedingungen können wir mehr sagen, wo wir stehen. Klar ist, dass uns noch was fehlt. Ich hoffe, wir können für das Wochenende noch einen Schritt machen. Wir lernen ständig dazu, auch mit den anderen Pirelli-Reifen und mit den unterschiedlichen Streckenbedingungen. Wir müssen noch mehr Speed finden, aber im Moment bin ich recht happy, denn ich baue langsam ein gutes Feeling auf. Ich hoffe, dass ich am Rennwochenende mein bestes Gefühl finden kann – so wie letztes Jahr.»

2024 hatte Locatelli in Australien mit jeweils Rang 2 in Lauf 1 und im Superpole-Race ein sehr starkes Wochenende.

