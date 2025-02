Andrea Iannone: «Der Zweite ist der erste Verlierer»

Obwohl sich Andrea Iannone nach dem ersten Testtag auf Phillip Island bitter beschwerte, beendete der Go Eleven Ducati-Pilot die finale Vorbereitung auf den Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 als Zweiter – mal wieder.

Andrea Iannone hat für die Superbike-WM 2025 große Ambitionen. In jeder Session fordert der frühere MotoGP-Pilot seinem Team Go Eleven alles ab, und der Italiener macht keinen Hehl daraus, wenn er mit der Performance in der Box nicht zufrieden ist.

Das Ergebnis auf der Rennstrecke passt jedoch so gar nicht dazu. Wie bei allen Wintertests beendete Iannone auch den Phillip-Island-Test als Zweiter, nur Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega war schneller.



«Scheinbar werde ich bei Tests immer Zweiter», ätzte der 35-Jährige. «Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist – der Zweite ist bekanntlich der erste Verlierer. Ich sehe es positiv, wobei ich mit dem Phillip-Island-Test generell unzufrieden bin.»

© Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Alex Lowes und Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter

Iannone erneut seine Kritik, dass am ersten Testtag zu wenig Fortschritte erzielt wurden.



«Am Montag hatten wir viele Probleme, haben Fehler gemacht und praktisch den gesamten Tag verloren», betonte der Ducati-Pilot. «Der zweite Tag war okay – wir haben solide gearbeitet und das Motorrad verbessern können. Leider haben wir wegen des Regens wieder viel Zeit verloren. Wettertechnisch hatten wir diesen Winter wahrlich kein Glück. Jetzt weiß ich besser, was mich auf der Strecke erwartet, und ich hoffe, dass wir ab Freitag von hier aus starten und uns weiter verbessern können. Es gibt noch viele Aspekte, an denen wir arbeiten müssen, also wird es wichtig sein, das Beste aus der verfügbaren Zeit zu machen.»