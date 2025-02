Unklare Situation: Johnny Rea wartet auf Experten-Rat

Nach seinem Unfall am Montag ging das Yamaha-Werksteam davon aus, dass sich der sechsfache Superbike-Champion Jonathan Rea am mehrfach gebrochenen linken Fuß operieren lassen muss. Inzwischen herrscht Unsicherheit.

Im Medical Center an der Rennstrecke sowie im nahegelegenen Städtchen Cowes ließ Jonathan Rea nach seinem Sturz am Montag Röntgenbilder anfertigen. Die Diagnose: Drei Brüche im vorderen Teil des linken Fuß, bevor die Zehen kommen.

Am Mittwoch fliegt das Yamaha-Ass zurück nach Europa, vorher wird er in Melbourne einen Spezialisten aufsuchen, mit dem er die Röntgenbilder und Computertomographien durchgeht.

Am Montag waren sich die Verantwortlichen im Yamaha-Team sicher, dass der 119-fache Laufsieger eine Operation braucht, inzwischen gibt es Zweifel. Rea wird seine Entscheidung maßgeblich davon abhängig machen, wie lange die Genesungszeit mit oder ohne Operation ist.

Dass es für den 38-Jährigen unmöglich sein würde beim Saisonstart am kommenden Wochenende dabei zu sein, war direkt nach dem Unfall klar. Bis zum Europa-Auftakt Ende März in Portimao/Portugal sind es nach Phillip Island fünf Wochen, dann sollte er wieder einsatzbereit sein.

«Es lief so gut», stöhnte Rea. «Keine Probleme, ein guter Plan, wir haben schnell begonnen, ich lag in den Top-5 und wir haben die Aufgaben abgearbeitet. Dann ging ich mit neuen Reifen raus und in meiner ersten fliegenden Runde rutschte mir das Hinterrad weg. Durch das Einsetzen der Traktionskontrolle bekam ich wieder Grip, es richtete das Bike auf und katapultierte mich nach oben. Ich landete auf dem Motorrad und dann warf es mich ab. So weit so gut. Meine Landung war okay, leider fiel mir das Bike auf den Fuß. Es ging einiges kaputt, die Schwellung ist massiv. Ich hole mir jetzt verschiedene Meinungen ein, ob ich operieren lassen soll oder nicht und wie lange alles dauert. Viel weiß ich noch nicht. Aber es braucht keinen Chirurgen, um auf den CT-Aufnahmen zu sehen, dass etwas kaputt ist. Es hätte viel schlimmer enden können. Stellt euch vor, das Motorrad wäre auf meinem Torso gelandet.»

