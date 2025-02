Neuer Yamaha-Motor: Kommt die Erlösung Mitte März?

Noch ist unklar, wann Yamaha seinen Fahrern in der Superbike-WM ein Triebwerk mit mehr Leistung zur Verfügung stellen kann. Teamchef Paul Denning versichert, dass alles unternommen wird, um aus der Finsternis zu treten.

2021 gewann Yamaha mit Toprak Razgatlioglu zum zweiten Mal nach 2009 (Ben Spies) die Superbike-WM, seither gerieten die Japaner technisch zunehmend ins Hintertreffen. Das führte dazu, dass der begnadete Türke nach der Saison 2023 zu BMW flüchtete und mit den Bayern im Vorjahr seinen zweiten Titel einfuhr. Nachfolger Jonathan Rea, der sechsfache Champion und 119-fache Laufsieger, kam in seinem ersten Jahr mit der R1 auf keinen grünen Zweig und erlebte als Gesamt-13. (1 Podium, 1 Pole-Position) die schlechteste Saison seiner Karriere.

Yamaha bemüht sich um Anschluss, das steht außer Frage. «Der Motor ist jener Bereich, welcher einige Aufmerksamkeit verlangt», hielt Rennchef Andrea Dosoli gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Wir testen einige Ideen, wann wir diese implementieren – es tut mir leid, dass ich nicht mehr ins Detail gehen kann.»

Für die Wintertests in Jerez und Portimao hatte Yamaha das verbesserte Triebwerk nicht einsatzbereit, auch beim WM-Auftakt am kommenden Wochenende müssen Andrea Locatelli, Dominique Aegerter und Remy Gardner ohne es auskommen. Rekordchampion Jonathan Rea hat sich beim Test am Montag auf Phillip Island mehrfach den linken Fuß gebrochen und ist bereits zur nächsten medizinischen Untersuchung nach Belfast in Nordirland geflogen.

BMW (Chassis) und Kawasaki (Motor) gelangen 2024 große Schritte nach vorne, als sie die zugesprochenen Concession-Parts einsetzten. Das sind Veränderungen am Motorrad, die laut normalem Reglement nicht erlaubt sind und die ein Hersteller erst dann erhält, wenn sie ihm nach anhaltendem Misserfolg gestattet werden. Entsprechend groß sind die Hoffnungen bei Yamaha, dass bei ihnen ebenfalls Verbesserungen eintreten, sobald sie alle neuen Teile haben.

«Die Wintertests im November und Januar sind normal ein guter Gradmesser, wo alle stehen», erzählte Pata-Yamaha-Teamchef Paul Denning SPEEDWEEK.com in Australien. «Dieses Jahr war das nicht so, weil das Wetter in Jerez und Portimao so schlecht war, dass alle eingeschränkte Fahrzeit hatten. Wir sind zuversichtlich, dass einige der Entwicklungen, die Yamaha für dieses Jahr gebracht hat, das Paket verbessert haben. Jonathan war in Jerez und Portimao konstant schnell, letztes Jahr haben wir auf Phillip Island mit Locatelli um den Sieg gekämpft. Die Rundenzeiten von Andrea und seine Konstanz beim Test implizieren, dass uns ein Schritt nach vorne gelungen ist. Aber unser Hauptmitbewerber Ducati scheint ebenfalls einen Schritt gemacht zu haben.»

«Performance kommt immer vom Paket», verdeutlichte der Engländer. «Deshalb arbeitet Yamaha an allen Aspekten und optimiert jeden Bereich. Am besten äußern sich unsere Bemühungen in der Tatsache, dass Jonathan jetzt spüren kann, was besser ist. Letztes Jahr änderten wir viel an seinem Motorrad, er spürte die Unterschiede, konnte aber nicht sagen, was besser ist – was schneller ist oder ihm mehr Vertrauen gibt. Im November brachten wir ein paar kleine Änderungen, die ihm dabei helfen das Gefühl zu bekommen, nachdem er sucht. Im Januar setzte sich das fort. Für den nächsten Portimao-Test (14./15. März – der Autor) bekommen wir zusätzliche Entwicklungen, die uns dabei helfen werden, einen weiteren Schritt zu machen.»



Alle Yamaha-Fahrer hoffen, dass es sich bei diesen Entwicklungen um den neuen Motor handelt.