Nico Hülkenberg zum Audi-Projekt: «Das taugt mir!»

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg sprach nach dem Monaco-Wochenende über die Arbeit bei Audi im Hintergrund und die Herausforderungen. Warum ihm die Arbeit mit einem «weißen Blatt Papier» so gut gefälllt.

Nico Hülkenberg beendete das Formel 1-Rennen in Monaco am Wochenende auf Rang 15. Der 37-jährige Deutsche aus dem Sauber-Team erzählte im Rahmen der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV vom Rennwochenende im Fürstentum, aber auch von der Arbeit, die im Hintergrund in der Kooperation mit Audi für 2026 bereits geleistet wird.

Der Mann, der in seiner Karriere schon in seinem sechsten Formel-1-Team als Stammfahrer fährt, sagt zur aktuellen Lage: «Wir stehen im Mittelfeld, mal einen Ticken weiter vorne – mal weiter hinten. Ich nehme es so wahr, dass uns immer noch ein Schritt fehlt. Hoffentlich wird sich das jetzt bald verändern. Wir bekommen im Barcelona nächste Woche Updates – einen neuen Unterboden und auch Bodywork-Teile. Ich hoffe, das gibt uns die paar Zehntel, um etwas mehr Luft zu haben und um Punkte zu kämpfen.»

Und Hülkenberg verrät: «Das Team, das den 26er-Wagen entwickelt, ist jetzt schon mit Vollgas dabei. Alle durften ja am 1. Januar loslegen mit allem Zipp und Zapp. Unsere Jungs sind da jetzt voll drauf. Es geht da jetzt um strukturelle Dinge, die einen langen, langen Vorlauf haben. Da waren wir schon vor ein paar Monaten eingebunden, um abzusichern, dass alles passt.»

Hülkenberg sagt zu seinen Aufgaben: «Jetzt geht es für mich auch in Sachen Simulator langsam los. Es ist ein weißes Blatt Papier – ich mag das. Ich mag das, weil aktuell ist alles gleich an jedem Wochenende – es ist jedes Mal so ein copy paste. Jede Session ist gleich. Dieser Re-set ab 2026 tut gut, alle müssen lernen. Ich denke, das taugt mir – neue Sachen zu entdecken, sich reinzuknien mit den Ingenieuren Sachen zu finden.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6