Bimota auf Phillip Island: Mehr Probleme als erwartet

Im ersten offiziellen Training im Rahmen der Superbike-WM seit zehn Jahren hatte Bimota dieselben Probleme wie alle Mitbewerber – außer Ducati. Alex Lowes und Axel Bassani wurden kalt erwischt.

Es war großartig, beim Auftakt der Superbike-WM 2025 die Rückkehr von Bimota zu verfolgen. Der italienische Kleinserienhersteller verbündete sich dafür mit dem spanischen Team Provec Racing, das bis vergangenes Jahr das Werksteam von Kawasaki organisierte. Im Bimota-Chassis steckt auch der Motor der ZX-10RR.

Nach starken Wintertests muss sich für Bimota auf Phillip Island erstmals der etablierten Konkurrenz stellen. Als Neunter mit 1,047 sec Rückstand pilotierte Alex Lowes am Freitag die schnellste KB998 – und lernte dabei sein Motorrad von einer neuen Seite kennen.

«Es war ein interessanter erster Tag auf Phillip Island. Im FP2 herrschten heißere Bedingungen als bei den Testfahrten. Das war also das erste Mal, dass wir die Bimota KB998 Rimini bei rutschigen und heißen Streckenbedingungen ausprobieren konnten. Sie war unruhig und rutschte vorn und hinten. Das macht sehr viel Spaß – außer wenn man auf die Rundenzeit bedacht ist, und damit hatten wir unter diesen Bedingungen ziemlich zu kämpfen», schilderte der Engländer. «Wir haben aber eine Menge nützlicher Informationen erhalten. Wir müssen akzeptieren, dass all diese unterschiedlichen Situationen für uns völlig neu sind. Wir lernen nach und nach dazu und müssen unsere Erwartungen entsprechend ändern. Aber es macht Spaß, das Motorrad zu fahren. Ich weiß definitiv, welchen Hinterreifen ich morgen im Rennen verwenden möchte, also ist das eines der Dinge, die jetzt von der Liste gestrichen sind. Aber ich habe viel mehr zu kämpfen, als mir lieb ist und wir erwartet haben.»

Teamkollege Axel Bassani hatte in den Trainings ebenfalls große Mühe. «Es war schwierig, weil die Bedingungen im Vergleich zum Test völlig anders waren. Das Gefühl für das Motorrad war anders. Es war nicht einfach, wieder ein gutes Gefühl zu finden», bestätigte der Italiener. «Im FP2 haben wir verschiedene Reifen ausprobiert. Danach haben wir verstanden, was wir im Rennen verwenden müssen. Ich habe in den Bremszonen ein wenig zu kämpfen, und wir müssen beim Bremsen stark sein, da unsere Motorräder nicht so schnell sind wie andere. Wir müssen also in den Bremszonen stark sein, um sowohl zu verteidigen als auch anzugreifen. Am Samstag werden wir an diesem Punkt arbeiten. Aber ich genieße diesen Moment sehr, denn es ist das erste Mal, dass die Bimota zum Rennsport zurückkehrt.»