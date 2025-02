Danilo Petrucci (4.): Toprak will er nicht begegnen

Danilo Petrucci zeigt auf Phillip Island schon die ganze Woche starke Leistungen, den Trainings-Freitag der Superbike-WM beendete er auf dem vierten Platz. Barni-Ducati-Teamkollege Yari Montella überraschte als Achter.

Seine Leistungen von den Testfahrten am Montag und Dienstag, die Danilo Petrucci in der kombinierten Liste aus vier Sessions als Dritter hinter seinen Ducati-Kollegen Nicolo Bulega und Andrea Iannone abschloss, hat er als Vierter am Trainings-Freitag des WM-Auftakts in Australien bestätigt.

«Im Test hatte ich ein hervorragendes Gefühl, das ist nicht mehr so», erzählte der Evergreen im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Verglichen mit Iannone fehlen mir zwei oder drei Zehntelsekunden, zwischen uns ging es um Platz 2 und 3. Bulega hat fast eine halbe Sekunde in der Hinterhand. Ich mische um Platz 2 mit und erwarte in den Rennen einen großartigen Kampf mit Iannone, Bautista und Toprak.»

Dass Razgatlioglu tiefstapelt, nimmt ihm Petrucci nicht ab: «Alle sagen, Toprak würde nicht wie Toprak fahren. Aber wartet mal ab, Toprak ist in Phillip Island nicht immer auf 100 Prozent. Ich kenne ihn gut genug und bin mir sicher, dass er ums Podium kämpfen wird.» Und ergänzte grinsend: «Wenn wir zwei zusammensitzen, können wir miteinander lachen. Aber wenn ich ihn auf der Strecke sehe, ist das nicht gut. Dann höre ich auf zu lachen und fange das Schreien an.»

Barni-Spark-Ducati-Teamkollege Yari Montella, der sein erstes Rennwochenende in der Superbike-WM bestreitet, überraschte mit Platz 8: «Ich hatte Spaß, es war ein guter Tag. Wir setzen den Verbesserungsprozess fort, und ich sehe, dass es mit jeder Session Fortschritte gibt. Ich lerne das Motorrad immer besser kennen, und die Tests haben uns geholfen, ein gutes Basis-Setup zu finden. Ich hatte eine solide und konstante Pace.»

Auch Teamchef Marco Barnabo äußerte sich zufrieden: «Danilo hatte im Vergleich zu den Erwartungen einige Schwierigkeiten und fand nicht sofort ein gutes Gefühl, was teilweise an den veränderten Streckenbedingungen lag. Wir haben in beiden Sessions nur einen Reifensatz verwendet und analysieren die Daten, um das Motorrad zu verbessern und die positiven Gefühle aus den Tests wiederzuerlangen. Mit Yari sind wir sehr zufrieden: Er hat sich ständig verbessert und einen weiteren großen Schritt gemacht. Jedes Mal, wenn er sich verbessert, ist er in der Lage, das Tempo zu halten. Wir haben gut gearbeitet, jetzt müssen wir auf diesem Weg weitermachen.»