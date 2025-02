Garrett Gerloff (15.) sucht den Kawasaki-Speed

Nach einem holprigen Test auf Phillip Island musste Garrett Gerloff am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 mit einer neu aufgebauten Kawasaki antreten. Der US-Amerikaner hofft auf eine Leistungssteigerung.

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island brachte für Garrett Gerloff einige Herausforderungen mit sich. Der US-Amerikaner bestritt seine ersten Sessions mit der Kawasaki Ninja ZX-10RR im Renneinsatz, nachdem er zu Beginn der Woche bei den offiziellen Tests einen schweren Sturz hinnehmen musste.

Das Puccetti-Team, seit diesem Jahr das Werksteam von Kawasaki, arbeitete in den vergangenen Tagen intensiv daran, das ramponierte Motorrad rechtzeitig für das erste Rennwochenende wiederherzurichten. Der Freitag diente Gerloff daher nicht nur dazu, Rundenzeiten zu verbessern, sondern vor allem, Vertrauen in das neu aufgebaute Bike zu gewinnen.

Die Bedingungen änderten sich im Laufe des Tages deutlich. Während das erste Training noch unter moderaten Temperaturen stattfand, wurde der Asphalt am Nachmittag fast zehn Grad heißer, was die Abstimmung erschwerte. Der Texaner belegte in der kombinierten Zeitenliste Platz 15, sein Rückstand auf die Spitze betrug 1,4 Sekunden.

Trotz des holprigen Starts bleibt der 29-Jährige zuversichtlich. «Vieles drehte sich darum, ein gutes Gefühl für das Motorrad zu finden, nachdem die Tests nicht ideal geendet haben», grinste Gerloff. «Das Team hat gute Arbeit geleistet, um das Bike wieder aufzubauen. Jetzt versuchen wir, die Performance weiter zu verbessern. Alle sind unglaublich schnell, und die Zeiten liegen eng beieinander – eine kleine Verbesserung kann einen großen Unterschied machen. Wir werden uns gut erholen und wieder angreifen.»

Am Samstag wartet auf den Kawasaki-Neuzugang ein voller Zeitplan: Neben dem dritten Freien Training muss er sich in der Superpole eine gute Startposition sichern, bevor am Nachmittag das erste Hauptrennen der Saison ansteht. Das Rennen wird über 20 Runden ausgetragen und bringt einen verpflichtenden Boxenstopp mit Reifenwechsel mit sich.