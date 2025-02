Phillip Island, Lauf 2: Ducati-Party, Pech für Toprak

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island war eine Ducati-Show mit Nicolò Bulega als Sieger. Toprak Razgatlioglu (BMW) hatte erneut Pech und ging leer aus. Dominique Aegerter in den Punkten.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Weil es Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) nicht in die Top-9 schafften, mussten sie von den Startplätzen 10 und 11 ins Rennen gehen. Aus Reihe 1 startete das Ducati-Trio Nicolò Bulega, Andrea Iannone und Danilo Petrucci. Der Schweizer Dominique Aegerter (Yamaha) musste ein drittes Mal von Position 15 ins Rennen gehen.

Das Wetter bei Rennstart um 16 Uhr war wunderbar – Sonnenschein bei leichter Bewölkung. Die Temperaturen mit 22 Grad Celsius aber um zehn Grad kühler als am Sonntag. Nach spätestens elf Runden war ein Boxenstopp mit Reifenwechsel vorgeschrieben.

49512 Zuschauer sahen ein einseitiges Rennen. Erwartungsgemäß kam Bulega, der auf Phillip Island jede Session dominierte, als Führender aus der ersten Runde. Iannone, Petrucci und Redding bemühten sich redlich, mit dem Vizeweltmeister mitzuhalten, kämpften aber nach wenigen Runden nur noch um Platz 2. Die Ducati-Dominanz war erdrückend: Nach Runde 3 lagen sechs Ducati vorn!

Derweil kämpfte sich BMW-Star Razgatlioglu gekonnt durch das Feld und lag nach sechs Runden als Fünfter hinter einem Ducati-Quartett. Zu diesem Zeitpunkt waren Bulega und Iannone aber bereits um 5 und 3,8 sec enteilt.

Nach Runde 9 steuerten die ersten Piloten zum Reifenwechsel die Boxengasse an. Bulega behauptete seine Führung und lag 2,5 sec vor Iannone, Redding und Bautista. Als sich nach zwei Runden der Stand stabilisierte, fehlte Razgatlioglu – der Türke hatte seine BMW schimpfend in der Box abgestellt.

Nun störte niemand mehr die Ducati-Party an der Spitze. Sechs Ducati machten die ersten sechs Positionen unter sich aus, während dahinter Andrea Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Bimota) um Platz 7 kämpften.

Am Ende war es erneut eine klare Angelegenheit von Bulega, der seinen dritten Sieg feierte. Ein starkes Rennen zeigte Bautista, der als Zweiter auf das von Iannone komplettierte Podium stieg. Mit Redding, Petrucci und Sam Lowes auf den Plätzen 4 bis 6 war der zweite Lauf eine Ducati-Gala.

Mit der Idealpunktzahl 62 führt der Dreifachsieger die Gesamtwertung nach dem Saisonauftakt vor seinem Aruba.it Ducati-Teamkollegen mit 36 Punkten an.

Bester Nicht-Ducati-Pilot wurde Andrea Locatelli, der seine Yamaha auf der siebten Position nur knapp vor Bimota-Pilot Alex Lowes (8.) ins Ziel brachte – elf Sekunden hinter dem Sieger.

Honda schaffte es mit Xavi Vierge auf Rang 11 nicht unter die besten zehn. Am Hinterrad des Spaniers kreuzte Dominique Aegerter (Yamaha) die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Iannone, Redding, Petrucci und Sam Lowes in die erste Kurve – fünf Ducati! Dann Locatelli und Alex Lowes.



Runde 1: Bulega 0,3 sec vor Iannone, Redding und Petrucci. Razgatlioglu auf Platz 9. Aegerter 13.



Runde 2: Bulega in 1:29,205 min um 0,6 sec vor Iannone und 1,3 vor Redding. Bautista schon Fünfter. Razgatlioglu auf Platz 8. Alex Lowes Neunter, Vierge auf 11.



Runde 3: Sechs Ducati vorn, dann Razgatlioglu, Locatelli und Alex Lowes.



Runde 4: Redding (3.) hält Petrucci, Bautista und Razgatlioglu in Schach.



Runde 5: Bulega jetzt eine Sekunde vor Iannone und bereits 3 vor Bautista, der sich an Redding und Petrucci vorbei gekämpft hat.



Runde 6: Bulega zieht in 1:29,069 min weiter davon. Locatelli auf Platz 9 zurückgefallen, dahinter Alex Lowes und Vierge. Aegerter auf 13.



Runde 7: Redding (3.) der schnellste Mann auf der Strecke, abgesehen von Bulega. Sturz Tarran Mackenzie.



Runde 8: Bautista und Redding kämpfen um Platz 3, Razgatlioglu, Petrucci und Sam Lowes um Platz 5.



Runde 9: Die Boxenstopps beginnen. Aus der Spitzengruppe bleiben nur Bulega und Razgatlioglu draußen.



Runde 10: Jetzt holen sich auch Bulega und Razgatlioglu neue Reifen ab.



Runde 11: Bulega um 2,8 sec vor Iannone. Bautista fährt eine 1:28,836 min am Hinterrad des Privatiers. Razgatlioglu stellt seine BMW in der Boxengasse ab.



Runde 12: Bautista jetzt vor Iannone und Redding. Petrucci (5.) liegt 8 sec zurück. Locatelli und Alex Lowes kämpfen um Platz 7.



Runde 13: Aegerter Elfter, dahinter Vierge und van der Mark.



Runde 14: Bulega kontrolliert 2,9 sec Vorsprung auf Bautista und Iannone. Redding wird eine Zeitstrafe erhalten.



Runde 15: Bautista (2.) etwas schneller als Bulega, aber der Vorsprung ist bereits zu groß.



Runde 16: Bulega hat gekontert. Iannone (3.) weiterhin nur 0,7 sec hinter Bautista. Sam Lowes (5.) hat Petrucci kassiert. Locatelli, Alex Lowes, Yari Montella und Axel Bassani kämpfen um Platz 7. Aegerter (11.) hat 4 sec Rückstand auf die Gruppe vor ihm.



Runde 17: Sturz Gardner.



Runde 18: Die Top-4 nicht im unmittelbaren Positionskampf.



Runde 19: Der Kampf um Platz 5 und 7 ist noch offen.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Bautista und Iannone. Locatelli auf Platz 7 bester Nicht-Ducati-Pilot.