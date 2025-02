Danilo Petrucci frustriert: «Das war eine Bestrafung» 23.02.2025 - 18:45 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Danilo Petrucci

Nach seinem Hitzeschock am Samstag kämpfte Danilo Petrucci am Sonntag in Phillip Island um Top-Ergebnisse. Trotz starker Superpole haderte er im zweiten Superbike-Rennen mit einem aggressiven Duell.